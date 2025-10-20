Treta entre Diniz e jogador após Vasco x Fluminense repercute na web: ‘Ídolo’

O treinador Fernando Diniz, do Vasco, protagonizou uma discussão com um jogador durante a vitória do cruzmaltino sobre o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pelo Brasileirão. Trata-se do zagueiro Freytes, da equipe tricolor. Ambos trocaram xingamentos à beira do campo.

O atrito entre os dois aconteceu durante o segundo tempo. O atleta do Fluminense se encontrava perto do banco de reservas do Vasco, quando bateu boca com o treinador adversário. Na ocasião, o time alvinegro já vencia por dois gols de diferença.

A situação viralizou nas redes sociais. Torcedores de ambos os clubes reagiram a atitude do técnico. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Vasco x Fluminense?

Logo nos primeiros minutos, Barros errou na saída de bola, entregando o presente para Germán Cano. O artilheiro tricolor finalizou com força, e Léo Jardim fez um milagre digno de aplausos no Maracanã. O Fluminense dominava o jogo, trocava passes com facilidade e parecia perto de abrir o placar. Mas o futebol tem dessas: quando o adversário parece mais confortável, surge o imponderável.

Aos 38 minutos, Rayan mostrou por que é tratado como joia em São Januário. Recebeu de Paulo Henrique, arriscou de fora da área e contou com um desvio em Freytes para enganar Fábio. A bola morreu no fundo da rede e incendiou o setor vascaíno. O gol mudou o clima, e o Vasco passou a jogar com confiança. O primeiro tempo terminou com desentendimento entre Rayan e Canobbio, mas o recado estava dado: o garoto não se intimida em clássicos.

Na volta do intervalo, o Vasco manteve o ritmo. Logo no início, Rayan novamente arriscou de fora, Fábio espalmou e, após uma sequência de rebotes, Nuno Moreira apareceu para empurrar a bola para o gol e ampliar. O 2 a 0 parecia definitivo — e foi. O Fluminense, abalado, não conseguiu reagir nem com as entradas de John Kennedy e Keno. Enquanto o cruzmaltino trocava passes, a torcida fazia a tradicional “Ola” nas arquibancadas já aos 27 minutos do segundo tempo.

Rayan, exausto, saiu aplaudido e até de maca, ovacionado pelos vascaínos. No apito final, o Vasco controlava o jogo e parecia mais perto do terceiro gol do que o Fluminense de reagir. Foi uma vitória com autoridade, símbolo de uma equipe que começa a reencontrar seu caminho — e de um jovem que já joga como gente grande e tem um futuro brilhante.