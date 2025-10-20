Zubeldía comenta Copa do Brasil após derrota em Fluminense x Vasco: ‘Diferença tá aí’
Tricolor foi derrotado por 2 a 0
O Fluminense foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Luis Zubeldía falou na entrevista coletiva.
— Como já falei em algum momento, é outro campeonato em dezembro, são 180 minutos. Se eu analisasse o jogo de hoje, acho que fizemos um bom primeiro tempo, com mais clareza do que o adversário. O atacante deles, Rayan, conseguiu encontrar um espaço para finalizar duas vezes, na primeira, a bola desvia em nosso defensor, quando a defesa já estava bem posicionada, e na segunda, ele acerta um chute de fora da área. Ou seja, acredito que fizemos um bom primeiro tempo, uns 15 ou 20 minutos realmente bons, e depois, claro, nos últimos 20 minutos ficou mais difícil, porque com a nossa pressa eles começaram a encontrar um pouco mais de espaço. Para mim, o resultado foi exagerado em relação ao que aconteceu no jogo. É verdade que gols decidem, gols te fazem vencer, e acho que a diferença tá aí: eles conseguiram marcar nos momentos certos — um gol no momento exato do primeiro tempo e outro no momento exato do segundo. Não foi por domínio, não foi por superioridade, mas pela aparição de um jogador que está em grande fase e desequilibra qualquer defesa, mesmo com dois chutes de fora e aparentemente tranquilos, acabou decidindo. Então, analisaremos tudo isso, claro, pensando em dezembro, mas acredito que foram jogos diferentes e gols que fizeram a diferença.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense volta a campo no sábado (25), às 17h30 (de Brasília), para encarar o Internacional, pelo Brasileirão. A partida será mais uma vez no Maracanã.
