Graças a Vegetti, o Vasco escapou da primeira derrota em 2025. O Volta Redonda se aproveitou e marcou dois gols em cima de falhas individuais de João Victor e Lucas Oliveira.

Diferentemente dos outros jogos da equipe principal, o Volta Redonda dificultou a vida do Vasco. Além disso, um meio-campo apagado e pouco inspirado.

Já no segundo tempo, o time sofreu e ficou atrás no placar em duas ocasiões. A primeira quando João Victor fez um gol contra. A segunda no momento que Lucas Oliveira afastou mal.

Após as infelicidades, Vegetti estava lá para garantir que o Cruz-Maltino permanecesse invicto em 2025. Inclusive, o último gol foi uma reedição do que muito aconteceu na última temporada: parceria entre o argentino e Lucas Piton.

Vasco empatou com o Volta Redonda no Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Agora, o Vasco terá o primeiro grande desafio na temporada. O Cruz-Maltino fará um clássico contra o Fluminense.

Vasco e Fluminense se enfrentam na 8ª rodada do Campeonato Carioca. O clássico será às 21h30 de quarta-feira (5), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.