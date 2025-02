Vasco empata com Volta Redonda e segue invicto no Carioca

O Vasco empatou com Volta Redonda em 2 a 2, no final da tarde deste sábado (1º), no Estádio Kleber Andrade, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. João Victor (contra) e Bruno Santos marcaram para o Tricolor de Aço, enquanto Vegetti balançou a rede duas vezes para o Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com a derrota, o Vasco segue provisoriamente na segunda colocação na tabela do Campeonato Carioca, com 12 pontos. O Cruz-Maltino corre o risco de deixar o G4. Para isso, basta Maricá, Flamengo e Botafogo vencerem. O Volta Redonda, por sua vez, disparou na liderança e, agora, tem 15 pontos.

Como foi o jogo?

Vasco e Volta Redonda tiveram volume de jogo durante todo o primeiro tempo. O Tricolor de Aço tomou iniciativas desde os primeiros minutos. Porém, o Cruz-Maltino que chegou com mais perigo.

continua após a publicidade

Jair e Tchê Tchê tiveram as melhores chances, que pararam em Jean Drosny. O goleiro do Volta Redonda impediu que o Vasco largasse na frente no primeiro tempo.

As grandes emoções ficaram reservadas para o segundo tempo. Logo aos 7 minutos, o Volta Redonda saiu em contra-ataque, MV passou para Robinho, que adiantou a bola na área. João Victor tentou cortar e marcou um gol contra.

continua após a publicidade

No lance seguinte, Cayo Tenório derrubou Jair dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Vegetti cobrou e igualou para o Vasco.

Vegetti marcou mais dois gols pelo Vasco e disparou na artilharia (Foto: Divulgação/Vasco)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo na quarta-feira (5), quando fará o primeiro clássico nesta temporada. O Cruz-Maltino encara o Fluminense às 21h30, no Estádio Mané Garrincha. Já o Volta Redonda recebe o Maricá às 18h de quinta-feira (6), no Estádio Raulino de Oliveira.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 2 VOLTA REDONDA

7ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: sábado, 1º de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Kleber Andrade, Espírito Santo (ES)

🥅 Gols: João Victor (7' do 2ºT - contra), Vegetti (12' do 2ºT e 48' do 2ºT) e Bruno Santos (18' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Paulo Henrique (VAS); Fabrício (VRE);

🏟️ Público presente: 21.626

💰 Renda: R$ 2.632.046,00

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Paulinho (Payet), Tchê Tchê, Alex Teixeira (Hugo Moura) e Coutinho; Vegetti.

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Cayo Tenório (Sanchez), Gabriel Bahia, Fabrício e Juninho Monteiro; Pierre, Robinho e Luciano Naninho (PK); Chay (Bruno Barra), Bruno Santos (Heliardo) e MV.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza;

🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Espósito e Lucas Castro dos Santos;

4️⃣ Quarto árbitro: Alan de Abreu de Souza;

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett.