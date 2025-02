O Vasco empatou com o Volta Redonda por 2 a 2, neste sábado (1), no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Dentro de campo, o atacante Pablo Vegetti foi o grande destaque do cruzmaltino ao marcar os dois gols da equipe no confronto.

O segundo tento do argentino foi crucial para o resultado final. O Vasco perdia o jogo até os acréscimos da segunda etapa. Foi então, que aos 48 minutos, Vegetti voltou a balançar as redes. Após uma cobrança de escanteio do lateral Lucas Piton, o camisa 99 acertou um cabeceio que parou no fundo do gol.

O feito levou a torcida do Vasco à loucura nas redes sociais. Diversos torcedores do clube se declararam para o argentino. Vegetti tem sido destaque do ataque cruzmaltino desde a temporada passada, ganhando um lugar especial no coração dos torcedores.

Vasco no Carioca

Com o resultado na partida contra o Volta Redonda, o Vasco voltou a somar 1 ponto no Campeonato Carioca. Este foi o quarto empate da equipe comandada pelo técnico Fábio Carille na competição estadual. Até o momento, o clube se mantém na segunda colocação do torneio.

O Vasco volta a campo pelo Cariocão na próxima quarta-feira (5). Na ocasião, o clube irá enfrentar o Fluminense, pela 8ª rodada do torneio, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida será o primeiro clássico da equipe cruzmaltina na temporada.

