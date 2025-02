Bruma é o nome que está na mira do Vasco para reforçar o ataque. Após o empate com o Volta Redonda, Carille comentou a negociação com o jogador. O técnico disse que espera que chegue um jogador que nem o português.

- Sobre negociação, não me meto nesse negócio aí, não. Mas (Bruma) é um jogador qualificado, de uma característica que nós não temos no grupo, Mas como estão as negociações, quanto ele vai ganhar, vai deixar de ganhar, não sei, não quero saber. Que chegue o jogador com qualidade que nem ele para nos ajudar - elogiou Carille.

Ao analisar a partida, Carille contou que o Vasco teve dificuldade para fazer as jogadas. O técnico do Vasco ainda vai estudar os erros.

- A bola parada sempre foi muito decisiva em todos os lugares. A gente tem que trazer isso ao nosso favor, tanto defensiva quanto ofensivamente. O torcedor fez uma festa linda. Apoiou e vaiou quando teve que vaiar. Pegamos um time bem organizado. Percebi o Vasco precisando fazer um pouco mais de força para fazer as jogadas, para acompanhar - disse o técnico do Vasco. E emendou:

- É sentar com todos os departamentos no começo da semana, saber se a gente errou na carga de trabalho porque esses jogadores não atuaram na quarta-feira. Mas é o início de trabalho. Time lutou mesmo na dificuldade e quase marca o terceiro gol para parabenizar essa torcida, que vem nos apoiando.

O Vasco volta a campo na quarta-feira (5), quando fará o primeiro clássico nesta temporada. O Cruz-Maltino encara o Fluminense às 21h30, no Estádio Mané Garrincha.

Vasco empatou com o Volta Redonda no Carioca (Foto: Divulgação/Vasco)

Confira mais respostas de Carille, técnico do Vasco:

TIME PARA O PRÓXIMO JOGO

- Não consigo te responder isso. Eu sou muito do jogo a jogo. O jogo do Volta Redonda acabou agora. Agora na viagem, conversando com os auxiliares ali, eu já começo a esboçar para que segunda-feira todos já saibam quem vão ser os titulares. Então é muito cedo, muito cedo mesmo para eu te responder sobre isso.

LUKAS ZUCCARELLO

- As informações, as orientações ali foram básicas para a posição que ele entrar. Não só falar desse menino que tem muita qualidade, mas tem alguns lá com a gente já trabalhando. Apesar que uns vieram da Taça (Copinha), outros estavam com o Ramon (Lima), mas já estão trabalhando com nós. Nós vamos potencializar e dar todo o apoio para que esses meninos possam desenvolver e quem sabe aí no futuro próximo nos ajudar bastante.

ERROS NOS GOLS DO VOLTA REDONDA

- O primeiro gol que a gente tomou, a nossa transição defensiva foi muito boa. Nós fechamos como tínhamos que fechar. Já olhei o vídeo ali dos gols feitos e dos gols tomados. Uma infelicidade ali do João tirar, mas a gente voltou bem, transitou bem e faz parte de acontecer o segundo gol. O gol veio, sim. Poderíamos ter temporizado mais, ter tido mais calma. Costumo falar para os jogadores que não se roubam a bola de qualquer jeito, tem um pouquinho mais de paciência, mas eles vão entender e a gente vai diminuir esses erros defensivos.

VAIAS

- A respeito das vaias, eu não posso te dizer, eu me fecho muito no jogo. Eu concentro ali e converso muito com as pessoas que estão ali no trabalho do jogo comigo. Não sei o que te dizer, mas desde que partir do momento que não tenha violência, tudo é válido.

PAYET E COUTINHO JUNTOS

- Penso que pode (acontecer), mas eu acho que a gente tem que estar muito ajustado para isso acontecer (Payet e Coutinho juntos). Ter sete jogadores, oito, e a compactação está bem organizada e aí vai um tempo para que esses dois jogadores possam jogar com bola. Sabemos que vai ter jogo, precisam de um jogador qualificado. O grupo entender a característica dos dois e os dois entenderem a característica de jogo. Mas eu penso sim, penso que pode, eu quero ver mais, quero ver em trabalho, em treinamentos. Que nem o Payet, por exemplo, jogou quarta e não treinou para o jogo de hoje porque é só recuperação, ainda mais nesse início de trabalho. Quero ver sim. Penso que sim, mas ali na frente eu posso ter uma resposta melhor sobre isso.

PAULO HENRIQUE LESIONADO?

- Em questão de tempo, não terminou a pré-temporada ainda. Eu que trabalhei fora aí quatro anos, lá se faz 40 dias, seis, sete jogos. E, hoje, nós estamos com 25, 26 dias de trabalho, já no sétimo jogo. Por tempo, por número de dias aí, a gente não terminou a pré-temporada ainda. Por isso que foram poupados jogadores lá (contra o Maricá). Fizeram um trabalho muito forte na quarta-feira, ainda os jogadores que não foram para o jogo. A gente tá no campeonato e ainda estamos em pré-temporada. Um grupo muito bom, muito qualificado, que eu acredito muito no entendimento com esses jogadores, desenvolver uma ideia de jogo.Sabemos das necessidades, a diretoria sabe e está trabalhando. Mas a gente tem que ter bastante sabedoria para acertar esses jogadores e potencializar o grupo. Enquanto isso, não tenho que ficar falando sobre isso e sim trabalhar, potencializar aquilo que a gente. A gente tem de melhor.

JOGADORES EXPERIENTES

- Não são tantos assim. Já joguei em equipes com seis, sete jogadores com mais de 32 anos, não é o caso. E hoje, pela qualidade de trabalho, com todos esses profissionais envolvidos, os caras chegam aí perto dos 40 jogando com qualidade. Na época que eu jogava, com 33 anos você era velho. Eu não vi GPS, eu parei de jogar em 2007. Então, está muito evoluído. Acho que é um grupo equilibrado, todos buscando a sua posição, brigando pela sua posição. Isso é bom, eleva o nível dos treinamentos e, com isso, eleva o nível do mercado.