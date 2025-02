Jogador do Vasco discute com torcedores após jogo do Carioca; veja

O Vasco empatou em 0 a 9 com o Sampaio Corrêa em um duelo de dar sono ao torcedor da noite da última segunda-feira (10), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, mas a noite acabou sendo mais agitada que o esperado.

continua após a publicidade

▶️ ANÁLISE: Empate do Vasco deixa mais latente falhas no planejamento para preencher lacunas

▶️ Carille expõe clima no vestiário do Vasco após empate com Sampaio Corrêa: ‘Todo mundo indignado’

Após o resultado negativo, o zagueiro João Victor acabou discutindo com torcedores presentes no estádio, em Saquarema, e precisou ser retirado de campo por seguranças e outros jogadores da equipe. O Cruz-Maltino não vence há três jogos na competição e novo empate criou um clima de tensão para os clássicos nas próximas rodadas.

Veja o vídeo de João Victor após jogo do Vasco

Com o resultado, o Vasco se manteve na 3ª colocação da tabela do Campeonato Carioca, com 14 pontos, e tem dois clássicos pela frente para se manter na zona de classificação na reta final da competição. Já o Sampaio Corrêa ocupa a 4ª posição, com 13 pontos.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

Vasco e Sampaio Corrêa fizeram um jogo repleto de pobreza de ideias. Ambas as etapas foram extremamente sonolentas e com baixa qualidade técnicas. O Cruz-Maltino teve apenas uma oportunidade, com Jair arriscando de fora da área, enquanto a equipe de Saquarema assustou nos contra-ataques.

O panorama se manteve o mesmo no início do segundo tempo e foi piorando com o cansaço dos jogadores. A partir disso, o Cruz-Maltino só teve uma única chance, com Jean David. O atacante chileno chutou de fora da área, e Zé Carlos fez uma grande defesa. Já o Sampaio Corrêa pouco conseguiu conectar contra-ataques.

continua após a publicidade

Agora, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (15), em clássico contra o Flamengo, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). A equipe comandada por Carille entra em campo com o objetivo de se manter no G-4 enquanto o Rubro-Negro busca o topo da tabela.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco