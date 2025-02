Fábio Carille contou que o elenco do Vasco está indignado com o resultado contra o Sampaio Corrêa. O Cruz-Maltino empatou em 0 a 0 com a equipe de Saquarema, na 9ª rodada do Campeonato Carioca.

- Está todo mundo indignado por conta do resultado, essa questão do João (discussão com torcedores), desculpa, eu não vi. A conversa ali foi pra gente ficar quieto, trabalhar quietinho e a partir de amanhã começar a trabalhar no clássico, bem rápido, bem curto e já começar a pensar no próximo jogo - disse Carille. E analisou a partida:

- Tudo que a gente projetou aconteceu, uma equipe que se fechou no campo deles e procurou o contra-ataque. Até o jogo de hoje, era a segunda equipe com menos posse de bola, a primeira em faltas, 24 amarelos e 4 vermelhos. A gente se preparou para isso. Em alguns momentos, circulamos a bola em velocidade. Outros momentos, achei o jogo lento para mexer a linha defensiva para agredir o adversário. Por outro lado, entendemos a situação do campo mas a gente tinha que ser um pouquinho mais agressivo para buscar a vitória.

O Vasco fará o segundo clássico na próxima rodada do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino vai encarar o Flamengo às 21h45 de sábado (15), no Maracanã. O clássico é válido pela 10ª rodada da competição.

Vasco empatou com o Sampaio Corrêa no Carioca (Foto: Reprodução)

Confira mais respostas de Fábio Carille, técnico do Vasco:

MAIS ANÁLISE DA PARTIDA

- A gente pegou uma equipe que se fecha muito bem no 4-1-4-1, tirando esses espaços. Então, a ideia do jogo foi explorar pelos lados. O Payet até caindo aqui e conseguindo fazer a bola. Necessitamos de uma presença maior dentro da área, jogadores que tenha essa característica de pisar a área para que a gente possa colocar mais bolas lá dentro e aumentar a possibilidade de fazer gols. Achei que a circulação no primeiro tempo foi muito lenta, no segundo tempo a gente circulou mais rápido e conseguiu fazer com que o adversário balançasse na marcação. Mas no primeiro tempo achei que a gente poderia ter acelerado mais o jogo.

TRÊS VOLANTES

- Eu não decidi começar, eu venho jogando assim desde o início. O Tchê Tchê é um segundo volante que chega, com o Paulinho também para dar esse suporte para o Payet junto com o Vegetti. A gente conseguiu preencher o campo deles, então, não foi uma escolha de hoje, está sendo uma ideia pelas peças que eu tenho. E estou potencializando isso de a gente entrar no campo adversário com a bola e procurar fazer as movimentações perto da área.

SEQUÊNCIAS DE CLÁSSICOS

- A gente está priorizando tudo, enquanto estivermos nas competições, temos que pensar em tudo. Vamos pensar no clássico agora, depois na Copa do Brasil, depois pensa num jogo decisivo, em São Januário, com o Botafogo. Trabalhando o dia a dia, tratar cada jogo como uma decisão, e a próxima é o Flamengo. É um início de trabalho, está dando um mês, seis, sete jogos com esse grupo. A gente tem que estar com a cabeça boa, sabendo o que a gente quer.

LUCAS OLIVEIRA

- O Lucas Oliveira foi uma torção no tornozelo, mas eu não sei a gravidade ainda, saiu ali até andando já melhor, mas durante o jogo ele sentiu. E amanhã a gente consegue dá uma resposta melhor sobre o atleta, sobre o GB e também sobre a lesão do Lucas Oliveira.

EXPECTATIVA PARA OS CLÁSSICOS

- Eu não consigo pensar no clássico ainda, acabo de sair de um jogo onde seria importante para nós a vitória, mas agora é jogo grande, é nos preparar para um jogo grande a partir de amanhã. Para ser sincero, eu não comecei a pensar no clássico. Não tem nem como, eu acabei de sair de um jogo, mas a partir de amanhã vou sentar, analisar esse jogo, fazer reunião com os jogadores para falar desse jogo e já começar a projetar o jogo contra o Flamengo.

GB DE SAÍDA?

- Eu não tenho essa informação, a gente viajou ontem aqui pra região. Eu não tenho essa informação se já fechou alguma coisa, eu sei que estava andando. A princípio é o Rayan que está na Seleção que vem pra ser esse jogador junto com o Vegetti.