As falhas no planejamento ficam cada vez mais evidentes a cada partida do Vasco que passa na temporada. O empate com o Sampao Corrêa, um time de menor investimento, deixou ainda mais latente que o “campo segue falando” que precisa de reforços urgentemente.

O filme se repete, só que em outro setor. Em 2024, o Vasco não trouxe reforços para a defesa e agonizou até o final da temporada. Neste ano, as principais janelas fecharam e o clube ainda tem a lacuna do jogador que ataca o espaço no setor ofensivo.

Carille até que tentou mudar o panorama ao longo da partida com algumas substituições. Só que as peças que o técnico tinha não foram e nem são capazes de mudar o jogo. E isso não apaga o fato do Vasco ter sido desorganizado contra o Sampaio Corrêa.

Além disso, é uma obrigação para o Vasco vencer o Sampaio Corrêa, independente de qualquer adversidade. Seja campo, peças, bola ou qualquer outro obstáculo.

Restam 17 dias até o fechamento da janela de transferências e a lacuna não se restringe somente ao ponta titular, mas também aos atacantes que deveriam chegar para compor elenco. Vale lembrar que o Cruz-Maltino não conta com Adson e David, por ora. Outras peças como Alex Teixeira, Jean David e Maxime Dominguez não estã correspondendo.

Até lá, o Vasco fará mais dois clássicos. Primeiro vai enfrentar o Flamengo neste sábado (15) e depois encara o Botafogo. Entre os jogos contra os rivais, o Cruz-Maltino entrará em campo pela Copa do Brasil.

