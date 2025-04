Conheça o Melgar, primeiro adversário do Vasco na Sul-Americana

A bola vai rolar para a primeira rodada da Sul-Americana e tem brasileiro no Grupo G. Vasco e Melgar se enfrentam na noite desta quarta-feira (2), às 19, no Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru.

Mas afinal, quem é o primeiro adversário do Vasco na Sul-Americana? Como joga? Quais os destaques? O Lance! apresenta o Melgar abaixo.

O Foot Ball Club Melgar é um clube de Arequipa, cidade localizada no Peru, fundado no dia 25 de março de 1915. A instituição tem como casa o Estádio Monumental da Universidad Nacional de San Agustín, com capacidade para 40.370 torcedores.

O Melgar, primeiro adversário do Vasco na Sul-Americana, não é um clube com tantos títulos. Ao todo, a equipe peruana já levantou 11 taças. São elas: Campeonato Peruano (1981 e 2015), Copa Peru (1971), Torneo Apertura (2022), Torneo Clausura (2015 e 2018), Torneo de Verano (2017) e Liga Departamental de Arequipa (1967, 1968, 1969 e 1970).

Na última década, o Melgar marcou presença nas principais competições internacionais. Desde 2015, o clube peruano soma sete participações na Libertadores e cinco na Sul-Americana.

Segue o líder

O Melgar é o atual líder do Campeonato Peruano, com 100% de aproveitamento. São cinco vitórias em cinco jogos, além de dez gols marcados e três sofridos até então.

Melgar lidera o Campeonato Peruano com 100% de aproveitamento (Foto: Reprodução/Instagram @fbcmelgar)

Como joga o Melgar?

O primeiro adversário do Vasco na Sul-Americana é uma equipe que gosta de trabalhar e ter a posse de bola. Em contato com o Lance!, o jornalista peruano, Daniel Rodríguez, descreveu o Melgar como um time que ataca em blocos, iniciando as jogadas desde a defesa, com o goleiro. Porém, o ponto fraco é a falta de velocidade na transição.

- Melgar trabalha muito com a bola no pé, é uma equipe que inicia suas jogadas com goleiro e zagueiros. Ataca em bloco, coloca os laterais em profundidade para gerar superioridade numérica pelas alas, mas finaliza a jogada no meio. O ponto fraco é a falta de velocidade na transição entre ataque e defesa - contou o jornalista peruano Daniel Rodríguez.

Melgar e Vasco se enfrentam em Arequipa, no Peru (Foto: Reprodução/Instagram @fbcmelgar)

Pontos fortes e pontos fracos

O principal ponto forte do Melgar é o fator mandante. O time tenta atacar desde o primeiro minuto para sufocar o adversário, sobretudo, que não está acostumado a jogar na altitude. É o que conta o jornalista peruano Miguel Ángel Suero, da El Amague Perú.

- O ponto forte da equipe rubro-negra, jogando em casa, na UNSA de Arequipa, são sair e atacar desde o primeiro minuto, para “afogar” o visitante, que não acostumado a correr a uma altitude de 2.335 metros acima do nível do mar - contou Miguel. E complementou dando mais detalhes do Melgar:

- A equipe gosta muito de atacar pelas laterais, pela esquerda, com Cabanillas, que projeta bem e manda bons cruzamentos para a área e pela direita com Lazo, que ganha sua linha e faz boas diagonais para o centro. Outra das suas armas é o bom jogo no meio-campo, onde sem dúvida se destaca o argentino Orzán, pela sua grande exibição na recuperação e também por se juntar ao ataque e Cabrera, que apesar da sua juventude, é peça chave do clube de Arequipa. Os chutes de média distância são outras forma de chegar.

Ao citar os pontos fracos do Melgar, Miguel Ángel Suero revela que a equipe peruana pode ser explorada nos lados do campo, setor onde justamente o Vasco é forte com investidas de Lucas Piton e Paulo Henrique. Segundo o jornalista, os laterais do time comandado por Wálter Ribonetto demoram na recomposição. O contra-ataque em velocidade, com toques rápidos, também é algo que pode ser explorado.

- Se o rival conseguir tirar a bola e tocar muito pode causar problemas. Outro ponto baixo é o retorno dos laterais, que gostam muito de ir para o ataque e demoram muito para recuar e voltar, então se jogarem pelas costas ganham essa posição.

Melgar é o primeiro adversário do Vasco na Sul-Americana (Foto: Reprodução/Instagram @fbcmelgar)

Ídolo é desfalque

O principal nome do Melgar, o atacante Bernardo Cuesta, sofreu uma lesão ligamentar no menisco do joelho direito em setembro. O jogador, que tem 191 gols em 387 jogos pelo clube peruano, está em recuperação. O argentino é o atleta com mais jogos na história da equipe.

Vale lembrar que Bernardo Cuesta foi o artilheiro da Sul-Americana em 2022. O atacante argentino liderou de forma isolada a estatística balançando a rede em oito oportunidades.

Bernardo Cuesta é um dos grandes ídolos do Melgar (Foto: Reprodução/Instagram @bernicuesta)

Prováveis escalações de Melgar e Vasco:

MELGAR (Técnico: Wálter Ribonetto)

Cáceda; Lazo, D. Rodríguez, Carreño, Cabanillas; Orzán, G. Rodríguez, Martínez; Tandazo, Bordacahar, Liza.

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Benjamín Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.