O Vasco finalizou a preparação para a estreia na Sul-Americana. O Cruz-Maltino enfrenta o Melgar, em Arequipa, no Peru, pela primeira rodada da competição. A tendência é que Carille repita a equipe que venceu o Santos no Brasileirão.

Provável escalação do Vasco para enfrentar o Melgar:

O Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Benjamín Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Em entrevista à VascoTV, o goleiro Léo Jardim explicou a dificuldade que o Vasco terá pela frente. O Cruz-Maltino jogará contra o Melgar na altitude.

- A expectativa é muito boa. A gente sabe que vai ser uma partida difícil. Até pela questão altitude. Nos treinos a gente sentiu um pouco essa diferença e é importante para a gente fazer um treinamento aqui para tentar se adaptar um pouco a isso - disse Léo Jardim. E complementou:

- A gente sente diferença na respiração. Temos dificuldades para puxar o ar, o oxigênio. Tecnicamente falando, a bola fica mais rápida pelo ar ser mais rarefeito. Nós, goleiros, temos que ficar bem atentos e concentrados, porque em qualquer chute se torna mais perigoso porque a bola se torna mais rápida.

- Fizemos o nosso estudo e preparação. Assistimos os vídeos que recebemos. Com os vídeos a gente consegue se preparar e acredito que estamos preparados para fazer um grande jogo.

A última atividade do Vasco, no Peru, foi vista por torcedores que estavam no local. Os peruanos receberam o elenco cruz-maltino com muita festa e puderam tirar fotos com os jogadores.

Vasco enfrenta o Melgar na primeira rodada da Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco e Melgar se enfrentam pela primeira vez na história às 19h desta quarta-feira. A bola rola no Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru, pela primeira rodada do Grupo G da Sul-Americana.