Gustavo Villani revela time do coração do filho; veja

Gustavo Villani, narrador dos canais Globo, revelou o time de coração de seu filho, Lucca, de 9 anos, na última segunda-feira (31). Trata-se do Vasco. A reveleção aconteceu através de uma publicação nas redes sociais, onde o comunicador comemorou a presença do herdeiro na entrada em campo dos jogadores do cruzmaltino.

O caso aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Vasco venceu o Santos por 2 a 1, em São Januário. Nas redes sociais, Villani pediu licença aos torcedores dos dois clubes para comemorar a conquista do filho.

Na imagem publicada, Lucca aparece com a camisa do Vasco ao lado dos jogadores do clube durante a transmissão da partida pelo Premiere. Veja a publicação do jornalista abaixo:

- Vascaínos e santistas que me perdoem, mas isso é papo de pai para filho. O-bri-ga-do, futebol! - publicou Villani.

Qual é o time de Villani?

A paixão do filho pelo Vasco não foi herdada pelo pai. O narrador dos canais Globo nunca revelou para qual time torce, mas já garantiu que não é o cruzmaltino. Em entrevista recente ao canal Mundo GV, no Youtube, Villani negou ser torcedor do clube carioca.

- Eu sou de Marília-SP, eu tenho time, mas não sou Vasco e não revelo o nome do meu clube de coração - contou o jornalista.

Próximo jogo do Vasco

Após a vitória do Cruzmaltino sobre o Santos, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Fábio Carille se prepara para estreia na Copa Sul-Americana. Na competição continental, o time enfrenta o Melgar, nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental Virgen de Chapi, no Peru.

