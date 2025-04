Vasco joga no NBB nesta terça (1); veja horário dos jogos de hoje

Ficha Técnica VAS CAP NBB 25ª rodada Data e Hora Terça-feira, 1º de abril, às 20h30 (de Brasília) Local Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro Árbitro Onde assistir ESPN e Basquetpass TV

O Vasco volta à quadra do Novo Basquete Brasil nesta terça-feira (1). O time enfrenta o Paulistano em jogo válido pela 25ª rodada do NBB. A partida começa às 20h30, no Ginásio de São Januário, com transmissão da ESPN e Basquetpass TV.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Vasco vem de uma derrota para o Flamengo e está em sétimo no campeonato do NBB, com 45 pontos no total. O Paulistano ocupa a 12ª posição, com 42 pontos.

FICHA TÉCNICA

VASCO x PAULISTANO - 25ª rodada do NBB

📅 Data: terça-feira, 1º de abril;

⌚ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio de São Januário

📺 Onde assistir: ESPN e Basquetpass TV

Flamengo e Vasco no NBB (Foto: Hermes de Paula / CRF)

Líder do NBB joga nesta terça-feira

O Minas, atual líder do NBB, também vai à quadra. O time mineiro enfrenta o Brasília Basquete em jogo válido pela 25ª rodada do NBB. O jogo é a partir das 20h (de Brasília) na Arena Nilson Nelson, em Brasília. A partida tem transmissão no YouTube da competição.

continua após a publicidade

O Minas soma 52 pontos no campeonato, o Flamengo está na cola do mineiro, com 51 pontos. O Brasília aparece na quarta posição, com 48 pontos.

➡️ NBB: Franca atropela Caxias do Sul; São José e Unifacisa vencem

FICHA TÉCNICA

BRASÍLIA x MINAS - 25ª rodada do NBB

📅 Data: terça-feira, 1º de abril;

⌚ Horário: 20h (de Brasília)

🏟️ Local: Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília

📺 Onde assistir: YouTube NBB, Uol e Basquetpass TV

continua após a publicidade

Minas em jogo contra o Brasília (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

São Paulo, Flamengo e Botafogo também tem jogos marcados para esta semana no NBB. A disputa do campeonato está acirrada entre Minas, Flamengo, França, Brasília e Bauru. Os cinco times estão separados por somente cinco pontos na classificação. No NBB, o time que menos derrotas é o Minas, que perdeu apenas quatro de 28 jogos na temporada 2024/2025.