Relembre a última participação do Vasco na Sul-Americana

O Vasco estreia na Sul-Americana nesta quarta-feira (2), competição em que vai participar pela oitava vez na história. O Cruz-Maltino enfrenta o Melgar, no Peru, na primeira rodada do Grupo G.

Após cinco temporada, o Vasco volta a disputar uma competição internacional. Mas como foi o desempenho cruz-maltino na última vez que participou? O que aconteceu? Relembre com o Lance! abaixo.

Em 2020, a Sul-Americana ainda não contava com fase de grupos. O Vasco eliminou o Oriente Petrolero, da Bolívia, na primeira etapa da competição e o Caracas, da Venezuela, na segunda.

Quando chegou nas oitavas de final, o Vasco encarou o Defensa y Justicia, da Argentina. Em Buenos Aires, as equipes empataram. No segundo jogo, em São Januário, o Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0.

Aquela partida foi marcada por uma falha do goleiro Lucão, revelado pelo próprio Vasco, e um festival de gols perdidos pelo atacante Ribamar. O Defensa y Justicia, na época, contava com Enzo Fernández, destaque da Argentina campeã do mundo em 2022 e era comandado por Hernán Crespo, ex-técnico do São Paulo. O Cruz-Maltino foi um dos adversários que os argentinos eliminaram para se consagrarem campeões naquele ano.

Vasco tem a Sul-Americana como prioridade em 2025 (Foto: Divulgação/Conmebol)

Tentando mais um título continental, a Sul-Americana é uma conquista inédita para a sala de troféus de São Januário. O Vasco tem três taças internacionais: Sul-Americano (1948), Libertadores (1998) e Mercosul (2000). Os primeiros desafios do Cruz-Maltino são Melgar (Peru), Puerto Cabello (Venezuela) e Lanús (Argentina).

Vasco e Melgar se enfrentam pela primeira vez na história às 19h desta quarta-feira. A bola rola no Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru, pela primeira rodada do Grupo G da Sul-Americana.