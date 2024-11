Na última segunda-feira (25), o Vasco oficializou Felipe "Maestro", de 47 anos, como técnico interino da equipe nas três últimas rodadas do Brasileirão. O ídolo cruz-maltino vai ingressar em uma lista de ex-jogadores do time carioca que, em algum momento, retornaram no cargo de treinador (interino ou não).

Com a camisa do Vasco, Felipe conquistou o bicampeonato brasileiro (1997 e 2000), campeão da Libertadores de 1998, da Copa Mercosul de 2000 e da Copa do Brasil de 2011. Desde que o presidente Pedrinho assumiu o comando da SAF, o ex-jogador vinha exercendo o cargo de diretor-técnico. O mesmo coleciona passagens curtas como treinador, pelo Volta Redonda e Bangu.

Felipe vai ter a missão de comandar o Vasco nas partidas contra Atlético-GO (em casa), Atlético-MG (casa) e Cuiabá (fora). O Vasco ainda não se livrou matematicamente do risco de rebaixamento e tem como principal objetivo a classificação para uma competição sul-americana no próximo ano.

Lista completa:

Somente neste século, Felipe será o 14º ex-jogador do Vasco a virar treinador do clube. O levantamento foi feito pelo jornalista André Garone, do "Blog do Garone". Confira a lista abaixo:

Russinho (1938)

Roque Calocero (1946-47)

Augusto (1953 e 1956)

Gradim (1957-59)

Yustrich (1959-60)

Ely do Amparo (1960, 1961 e 1964)

Ademir Menezes (1967)

Paulinho de Almeida (1968 e 1969)

Pinga (1969)

Coronel (1972)

Orlando Fantoni (1977-78 e1979-80)

Gilson Nunes (1979 e 1980)

Zanata (1983, 1988-89, 1995-96)

Edu Coimbra (1983 a 1985)

Joel Santana (1986-87, 1992-93, 2000-01 e 2004-05)

Orlando Lelé (1989)

Alcir Portella (1989, 1989-90, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000 e 2001)

Jair Pereira (1993-94)

Gaúcho (1993, 2010, 2011, 2012 e 2012-13)

Abel Braga (1995, 2000 e 2019-20)

Tita (2000 e 2008)

PC Gusmão (2001-02 e 2010-11)

Mauro Galvão (2003)

Romário (2007 e 2007-08)

Jorge Luiz (2014)

Jorginho (2015-16, 2018 e 2022)

Milton Mendes (2017)

Valdir Bigode (2017 e 2018)

Ramon Menezes (2020)

Diogo Siston (2021)

Vasco retorna aos gramados neste sábado (30), quando o Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-GO em São Januário. O jogo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 19h30 (de Brasília).

Vasco segue no meio da tabela do Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

