Ex de zagueiro do Vasco é condenada a pagar mais de R$ 1 milhão; entenda

A modelo e influenciadora Úrsula Perez foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar mais de R$ 1,3 milhão em dívidas de cartão de crédito. Ex-esposa do zagueiro Maicon, do Vasco, a mulher contestava os valores, mas a juíza Ana Carolina Gusmão de Souza Costa, da 5ª Vara Cível, negou o pedido.

Úrsula alegou que estava em viagem pela África quando compras de altos valores foram realizadas em Madri no cartão de crédito da modelo. Dentre as transações estão gastos de R$ 122 mil em um cassino e mais de R$ 428 mil em marcas de luxo como Versace, Cartier e Louis Vuitton.

A ex-esposa de Maicon afirmou que o Banco XP, emissor do cartão, teria falhado ao estornar as cobranças, segundo ela, indevidas. Contudo, uma perícia da Justiça confirmou que as compras foram realizadas com o cartão físico de Úrsula, com uso de senha. A decisão ainda cabe recurso.