O quadro "Papo de arbitragem" ainda conta com a participação do ex-árbitro, Péricles Bassols, especialista no uso do VAR. Para o ex-árbitro, o VAR acertou ao não contrapor a decisão de campo do árbitro, uma vez que o impacto do puxão de Lemos, foi baixo, não impossibilitando Pec de chutar ao gol.