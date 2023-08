A título de comparação, o Fluminense, que faz parte da gestão do Maracanã ao lado do Flamengo, teve uma receita de R$ 1.422.898,00 no jogo do último sábado com o América-MG, levando ao estádio 35.562 torcedores. O lucro tricolor foi de R$ 182.416,67. O restante do valor, R$ 1.240.481,33, foram destinados para o pagamento de despesas, a maior parte delas com o estádio, R$ 851.704,37.