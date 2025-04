Com trocas no meio, Vasco está escalado para duelo com Ceará

O Vasco está escalado para o duelo desta terça-feira (15), com o Ceará, no Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille mandou a campo equipe com duas alterações para buscar mais três pontos na tabela.

Em relação ao último compromisso, a vitória por 3 a 1 sobre o Sport, em São Januário, deixam o time Philippe Coutinho, poupado, e Tchê Tchê, liberado devido a um problema familiar. Payet entra na vaga de meia central e Paulinho como segundo homem de meio-campo.

Com isso, o Vasco escalado tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Garré, Payet e Nuno Moreira; Vegetti.

Do outro lado, o Ceará, comandado por Léo Condé, que vem de derrota de virada para o Juventude fora de casa, tem a seguinte escalação: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Galeano e Pedro Raul.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X VASCO

4ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 15 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

VASCO: Léo Kardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Garré, Payet e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.