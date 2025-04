Ex-Vasco, Maxi López compra clube da Suíça

Ex-jogador do Vasco, Maxi López adquiriu 40% do FC Paradiso, da terceira divisão da Suíça, através de sua empresa Maxco Capital. Com isso, o argentino se envolve novamente no futebol após sua aposentadoria, em 2021.

- O FC Paradiso tem o prazer de anunciar que em 14 de abril de 2025, o presidente do clube Antonio Caggiano e a Maxco Capital, uma empresa de investimentos sediada no Reino Unido liderada pelo ex-jogador de futebol profissional Maximiliano Gaston López, concluíram oficialmente as negociações para a transferência de 40% do FC Paradiso SA para a Maxco Capital - disse o clube em nota.

Com passagens por Barcelona, Milan e diversas equipes da Itália, Maxi López investe em um clube que fica em Ticino, que faz fronteira com o País da Bota. Atualmente, o FC Paradiso ocupa a 13ª colocação da Liga de Promoção e está longe do acesso à segunda divisão.

Dentre os objetivos de Maxi López e da Maxco Capital, o FC Paradiso investirá fortemente em programas de base com o objetivo de desenvolver jovens atletas. Além disso, o clube irá promover mais ações comerciais e de marketing nos próximos meses.

Maxi López no Brasil

Revelado pelo River Plate, Maxi López possui duas passagem pelo Brasil: Grêmio, em 2009, e Vasco, entre 2018 e 2019. No Tricolor, o centroavante fez 41 jogos, 17 gols e sete assistências, enquanto no Cruz-Maltino participou de 38 partidas, balançou as redes 11 vezes e contribuiu com oito assistências.