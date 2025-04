Na reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense, realizada na noite de segunda-feira (14), na sede de Laranjeiras, o presidente Mario Bittencourt fez duras críticas à judicialização dos assuntos referentes ao clube pelos opositores de sua gestão e citou o Vasco como exemplo. Na opinião do mandatário tricolor, são ações que caracterizam uma "política de baixo clero".

Após uma preâmbulo apresentado pelo vice-presidente Mattheus Montenegro no início da noite, a palavra foi passada para os conselheiros sanarem dúvidas a respeito da implementação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Foram cerca de quatro horas de reunião, nas quais os interessados tiveram a oportunidade de questionar a gestão sobre o tema.

No entanto, diante de longos pronunciamentos (alguns previamente preparados) e poucas perguntas objetivas sobre o assunto, Mario aproveitou uma oportunidade para criticar a forma como a oposição vem fazendo política. A crítica foi direcionada especialmente à judicialização, em referência a um processo ajuizado recentemente para impedir que se torne CEO da futura SAF e impedir que a reunião fosse fechada somente aos conselheiros - o que é prerrogativa do presidente, conforme prevê o estatuto.

— Quando a gente fala de política, a gente fala de política do tipo, ajuizar uma ação numa vara de fazenda pública, sabendo que não é o local, só pra tentar uma liminar pra esculhambar a reunião. Isso é política de quinta categoria. Política boa, é aquela que o cara vai lá, faz a candidatura, diz quais são os projetos dele pro Fluminense, o que que ele vai melhorar. (...) Eu só vejo ataques à nossa honra, eu só vejo ataques a nossas pessoas. Os caras chegam ao cúmulo do absurdo, de torcer contra, para poder ter razão. Os caras torcem porque é política de baixo clero.

Mattheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense, também estava presente (Foto: Reprodução / FluTV)

Seguindo sua fala, Mario Bitencourt classificou o ato como "assédio judicial", já que mais de uma ação foi proposta com o mesmo objeto. Sobre o mérito, citou o Vasco como exemplo, uma vez que o rival costuma ter problemas políticos que desenbocam na via judicial. Atualmente, o Cruz-Maltino possui um imbróglio na justiça com a empresa 777, dona da SAF.

— A gente vai ficando cansado, porque são só argumentos de destruição. É uma política que pretende destruir o Fluminense para tentar conquistar o poder do Fluminense. (...) Nós não queremos isso. A gente não fez nenhuma crítica ao Vasco aqui não, pelo contrário. A gente só quis dizer que o Vasco chegou na situação em que chegou porque foram 20 anos de presidentes governando com liminar. Foram 20 anos que o torcedor do Vasco, o sócio do Vasco, não sabia se o presidente ia ficar uma semana, dez dias ou três anos. E foi essa judicialização que já está se falando aqui nos corredores. (...) Isso atrapalha o Fluminense. Esse clube aqui é um clube que elege seus presidentes com democracia, com voto do sócio-torcedor. (...) Mais uma vez, parafraseando o Ricardo Berna: isso não vai ajudar o Fluminense a ganhar.

Ainda, o presidente apontou a hipocrisia daqueles contrários à sua gestão, afirmando que, em 2022, ano de sua reeleição, diversos candidatos e movimentos envolvidos defendiam a transformação do clube em SAF. No entanto, segundo o mandatário, hoje essas mesmas pessoas se mostram contra a venda do futebol.

— Está muito nítido que, na verdade, as pessoas são contra duas coisas: porque não são elas que estão fazendo, ou elas são contra a futura possível escolha de um investidor, de quem vai ser a diretoria que vai tocar o clube. Esse é o "X" da questão. Até porque as candidaturas de oposição a nós em 2022, todas defendiam a SAF. Faziam lives, assim, de oito horas, defendendo a SAF, dizendo que a única solução do clube era a SAF (...) que o clube não sobreviveria, que não ganharia nenhuma Taça Guanabara mais se não fizesse a SAF. Isso em 22. Mas a gente não fez a SAF em 2022, eu falei pra vocês que tinha que esperar. Nós ganhamos a Taça Guanabara, dois Campeonatos Carioca, ganhamos a Libertadores e ganhamos a Recopa.