O Vasco empatou com o Atlético-GO, em 2 a 2, na noite deste sábado (30), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e viu a missão de estar na próxima edição Libertadores ficar ainda mais difícil. Luiz Fernando marcou os dois gols do Dragão. Maxime Dominguez diminuiu e Alex Teixeira igualou para o Cruz-Maltino, em São Januário.

continua após a publicidade

Com o empate, o Vasco subiu uma posição e, agora, está provisoriamente na 10ª posição, no Brasileirão, com 43 pontos. Já o Atlético-GO, que já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi a 27 pontos.

Como foi o jogo?

O Vasco tentou imprimir um forte ritmo sobre o Atlético-GO desde os primeiros minutos. No entanto, foi o Dragão que abriu o placar com Luiz Fernando. O meia tabelou, enquanto a zaga cruz-maltina cochilou e chutou no canto esquerdo de Léo Jardim.

continua após a publicidade

Ao final do primeiro tempo, a torcida do Vasco protestou contra o desempenho da equipe. Os jogadores foram muito vaiados na saída para o vestiário.

O Atlético-GO ampliou com Luiz Fernando na volta do intervalo, aos 10 minutos. Shaylon fez uma grande jogada pela direita e rolou para o meia marcar o segundo na partida.

continua após a publicidade

A emoção ficou para o final do jogo. O Vasco diminuiu com Maxime Dominguez, aos 29 minutos. Alex Teixeira foi para cima da zaga, driblou e tocou para Máxime Dominguez. O meia suíço chutou cruzado e marcou o primeiro gol com a camisa cruz-maltina. Aos 47 minutos, o camisa 90 voltou a balançar a rede no seu retornou ao clube que o revelou.

Missão do Vasco na briga por uma vaga na Libertadores está cada vez mais difícil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, às 19h, em São Januário. Já o Atlético-GO recebe o Fortaleza, às 21h30 do mesmo dia, no Estádio Antônio Accioly.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 2 ATLÉTICO-GO

36ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 30 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Luiz Fernando (20' do 1ºT e 10' do 2ºT), Maxime Dominguez (29' do 2ºT) e Alex Teixeira (47' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Hugo Moura e Payet (VAS); Rhaldney e Luiz Fernando (ACG);

🟥 Cartão vermelho: Luiz Fernando;

💸 Renda: R$ 929.214,00;

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 18.270.

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Felipe)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Jair), Mateus Carvalho e Coutinho (Maxime Dominguez), Maxsuell (Alex Teixeira), Rayan (Payet) e Vegetti.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Anderson Gomes)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão (Alejo Cruz); Roni, Baralhas (Gonzalo Freitas), Rhaldney (Janderson), Shaylon e Luiz Fernando (Pedro Henrique); Derek (Hurtado).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA-MG);

4️⃣ Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP);

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).