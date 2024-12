Felipe explica ausência de relacionados no Vasco

Felipe justificou a ausência de alguns jogadores na partida entre Vasco e Atlético-GO. Segundo o interino, a escolha partiu de uma questão técnica.

continua após a publicidade

➡️ Felipe valoriza reação do Vasco no segundo tempo: ‘Disso para melhor’

- Opção. Galdames vinha sendo relacionado, o Rojas também, mas quem voltou de suspensão foi o Cocão. Hugo e Cocão jogaram muito mais vezes. O Emerson ficou fora, hoje a gente optou pelo Alegria, que vinha treinando relativamente bem. Mas não tem nada a ver com planejamento de 2025, não. São jogadores que mereceram, trabalharam bastante. A gente também optou por relacionar o Luiz Gustavo, que está pronto, aguardando uma oportunidade. Então foi uma questão técnica.

O Vasco volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, às 19h, em São Januário. Com o empate, o Vasco subiu uma posição e, agora, está provisoriamente na 10ª posição, no Brasileirão, com 43 pontos.

continua após a publicidade

Vasco segue sem vencer há cinco partidas (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confira outros tópicos da coletiva de Felipe no Vasco

ESQUEMA TÁTICO

- Se olhar direito, a gente não fez 4-3-3. Independentemente da organização, em alguns momentos Rayan por dentro, o Alegria por fora. Ou o contrário. Sair atrás no placar é muito ruim, jogadores jovens, às vezes com pouca confiança. A gente foi ganhando confiança, sair atrás tem esse desgaste natural. Importante é que o segundo tempo foi muito bom, esperamos manter esse nível.

QUEDA DE DESEMPENHO DE LUCAS PITON

- Complicado falar de um jogador específico, o Piton tem bastante assistências no campeonato, é muito importante para a equipe. Ele estava sentindo um pouco o pé, mas não foi por isso que saiu. Mas é muito importante para a equipe. No somatório, não só o Piton, mas os demais jogadores precisam readquirir a confiança. Hoje teve Alex, que foi muito bem, estava tendo pouca minutagem. Difícil jogar com adversário que não tem mais responsabilidade. Foi complicado no primeiro tempo, no segundo conseguimos melhorar bastante. Teve a bola no travessão do Vegetti. Se aquela bola entra, mudaria o cenário do jogo.

continua após a publicidade

MUDANÇA DE ESTRUTURA?

- No primeiro tempo, colocamos o Piton lá na linha (de ataque). Jogou mais agudo que no segundo tempo, Alegria veio por dentro. Depois fizemos a troca, colocamos o Puma por fora e o Rayan por dentro. Mas com certeza precisamos evoluir. Piton não estava no melhor dia dele. Precisamos caprichar mais no último terço, no um contra um. Piton não teve atuação brilhante, mas é um jogador importante para nós.

RAYAN

- Ele teve um choque de cabeça. Espero que não seja nada demais. O doutor falou que ele não sabia onde estava, desacordou rapidamente. Achamos melhor e prudente fazer a troca. Espero que não seja nada demais.

O QUE ESPERAR DO VASCO?

- Esperamos do segundo tempo para cima; um time organizado, trabalhando bem a bola. Procurar usar o lado do campo pra que a gente tenha mais presença de área. O Vegetti é um jogador que precisa bastante de jogadas de linha de fundo, vamos tentar trabalhar nesse sentido para que a gente possa criar mais oportunidades nesse sentido.