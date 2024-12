Felipe empatou logo na estreia como técnico interino do Vasco no Campeonato Brasileiro. O ex-jogador exaltou o segundo tempo que a equipe fez e contou que os dois primeiros gols tiraram a confiança do time.

- Sair atrás do placar é muito ruim, o Atlético jogou sem responsabilidade nenhuma, já caiu. Criamos algumas oportunidades, depois de sofrer o gol o desgaste é muito grande. Jogadores ficam sem confiança. A reação no segundo tempo é muito válida. Esperamos que seja disso para melhor.

O interino também elogiou os desempenhos de Alex Teixeira e Payet. Ambos os jogadores entraram no segundo tempo da partida. A cria do Vasco foi determinante no jogo com um gol e uma assistência.

- O time até começou bem, nos primeiros dez minutos antes de sofrer o gol. Mais organizados, criando algumas oportunidades. A do Rayan, se não me engano, de pé direito, o cruzamento do Puma. Depois que você sofre o gol e está na obrigação de correr atrás, você começa a se desorganizar um pouquinho. O primeiro tempo, depois que sofremos o gol, foi muito ruim. Fizemos uma mexida no intervalo que acabou melhorando bastante, as entradas do Alex (Teixeira), do Payet. Tivemos um pouco mais de posse de bola, mais organizados por dentro. Eles baixaram a linha e ficou um pouco complicado furar esse bloqueio, mas o segundo tempo realmente foi muito bom. Correr atrás quando o adversário faz 2 a 0... A gente tem que tirar proveito disso.

Vegetti cabeceou uma bola no travessão, que poderia ter dado a vitória ao Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Reta final do Vasco na temporada

O Vasco volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, às 19h, em São Januário. Com o empate, o Vasco subiu uma posição e, agora, está provisoriamente na 10ª posição, no Brasileirão, com 43 pontos.