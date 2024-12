Ex-Vasco critica titular após empate com o Atlético-GO e pede mudanças

O Vasco da Gama ficou só no empate com o já rebaixado Atlético-GO em casa pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (30). O Dragão abriu 2 a 0, mas o Cruz-Maltino chegou deixou tudo igual no segundo tempo. O ex-jogador Fellipe Bastos comentou o resultado da equipe carioca.

- O Máxime Rodríguez entrou bem, o Alex Teixeira entrou muito bem. Deu mais movimentação ao time do Vasco. Mas o empate foi muito mais no ímpeto, na pressão, do que na organização. O Vasco tem que melhorar isso para as próximas duas rodadas - disse o ex-jogador do Vasco no Sportv.

- É muito desorganizado defensivamente, o Vasco precisa melhorar muito isso. Precisa de técnica defensiva, tanto do João Victor. A defesa sai e ele acaba não saindo, dando condição para o lance do Shaylon. O Vasco é um time de um repertório só, é só cruzamento para o Vegetti - completou.

Luiz Fernando marcou os dois gols do Atlético-GO, enquanto Máxime Rodriguez e Alex Teixeira deixaram tudo igual. Com o resultado, o Vasco chegou aos 44 pontos no Brasileirão, na 10ª posição. Nas últimas duas rodadas, o Cruz-Maltino encara Atlético-MG e Cuiabá.