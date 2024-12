Na última quarta-feira (4), o Vasco venceu o Atlético-MG, por 2 a 0, em sua última partida em São Januário na temporada. Vegetti e Philippe Coutinho marcaram pelo Cruz-Maltino, mas foi Lucas Piton que chamou a atenção. Com mais uma assistência, o lateral-esquerdo atingiu marcas e faz sua melhor temporada da carreira.

Assim como todo o time, Piton passou por um período de queda de rendimento em campo. Com um jejum de vitórias e oscilações da equipe, o lateral passou a ser questionado por parte da torcida depois de algumas partida abaixo do esperado. Mas, na reta final do campeonato, parece ter se reencontrado com a sua melhor forma.

Um dos pilares do Cruz-Maltino em 2024, o camisa 6 foi fundamental para a campanha da Copa do Brasil e para resultados decisivos no campeonato nacional. Em alta, o lateral atingiu seus melhores números da carreira. Foi a temporada com mais jogos disputados, mais gols e mais assistências.

No Brasileirão, seu único gol foi na vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians, no primeiro turno. Porém, na competição foi onde mais cedeu gols: foram cinco assistências (Bahia, Botafogo, Fortaleza, Criciúma e Atlético-MG).

Mas, foi na Copa do Brasil que o jogador de 24 anos viveu seu momentos mais artilheiro. Foram três gols (Água Santa, Fortaleza e Atlético-GO) e duas assistências (Atlético-GO e Athletico-PR). Pelo Carioca, foram dois gols (Botafogo e Nova Iguaçu) e uma assistência contra o Bangu.

Confira os números

⚔️ 52 jogos

⚽ 6 gols

🅰️ 8 assistências

Agora, o Vasco entra em campo contra o Cuiabá, no próximo domingo (8), a partir das 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão. Com a vitória sobre o Galo, o Cruz-Maltino já está classificado para a Sul-Americana, e ainda tem chances remotas de classificação para a Libertadores, mas para isso, precisaria tirar uma diferença de 12 gols no saldo.