Jair celebra volta do Vasco em competições internacionais e projeta 2025

O Vasco venceu o Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Vegetti e Coutinho, na noite desta quarta-feira (4), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória cruz-maltina, o meio-campista Jair celebrou a volta do clube em competições internacionais e projetou a próxima temporada da equipe.

- Feliz por voltar a jogar como titular. Como falei antes, a sensação que tenho é que a gente pode muito mais do que já demonstramos. A partida que a gente fez hoje demonstra isso. Também espero que 2025 seja um ano diferente, que eu não tenha lesões. Me preparei muito pra fazer um 2024 que o torcedor, a diretoria e todo mundo que vive o Vasco espera. Me cobro muito para estar 100% bem fisicamente e vou me cuidar nas férias para que o próximo ano seja diferente - disse Jair, em entrevista na zona mista.

- Ficamos felizes (com a vaga encaminhada para a Sul-Americana). Inadmissível um clube da grandeza do Vasco estar tanto tempo sem participar da Libertadores, uma Sul-Americana. Acho que temos que buscar isso todos os anos e brigar por títulos - afirmou o volante.

A última vez que o Vasco esteve numa competição internacional foi em 2020. Na ocasião, o Cruz-Maltino disputou a Sul-Americana e caiu nas oitavas de final contra o Defensa y Justicia, da Argentina. Dentro destes cinco anos, o Vasco foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por lá, ficou dois anos. Na temporada passada, o Cruz-Maltino se livrou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão.

Próximo compromisso do Vasco

Na última rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino viaja até Mato Grosso, onde enfrenta o Cuiabá às 16h de domingo (8), na Arena Pantanal.