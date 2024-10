Clube de John Textor faz proposta por Rayan, do Vasco

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 29/10/2024 - 17:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Rayan pode ser o primeiro jogador a deixar o Vasco ao final do ano. O Lyon, clube que pertence a John Textor, o dono do Botafogo, fez proposta pelo atacante de 18 anos. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O interesse do Lyon por Rayan é antigo e os clubes já conversam há um tempo. Inclusive, o atacante poderia ter deixado o Vasco na última janela de transferências, mas a negociação não avançou.

Hoje, Rayan é o ativo do Vasco que mais pode gerar retorno financeiro, uma vez que o clube vê a necessidade de negociar jogadores por conta do orçamento. A multa rescisória do atacante para o exterior é de 80 milhões de euros (R$ 498 milhões).

Rayan tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. O atacante é filho do ex-zagueiro Valkmar, que vestiu a camisa cruz-maltina na década de 1990.

Rayan, uma das maiores promessas do Cruz-Maltino, tem contrato até dezembro de 2025 e multa milionária para clubes do exterior (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Rayan substitiu Vegetti na vitória do Vasco sobre o Bahia, na 31ª rodada do Brasileirão. O argentino estava suspenso por receber o terceiro cartão amarelo. A atuação da cria da Colina Histórica foi em alto nível e rendeu elogios ao atacante.

Desde que estreou pelo profissionais, no ano passado, Rayan fez 37 jogos com a camisa do Vasco. Ao todo, o jovem atacante de 18 anos tem três gols e deu uma assistência pelo Cruz-Maltino.