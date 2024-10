Payet teve uma atuação de gala com a camisa do Vasco na partida contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 28/10/2024 - 23:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco venceu o Bahia por 3 a 2, na noite desta segunda-feira (28), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Os gols cruz-maltinos, em São Januário, foram marcados por Emerson Rodríguez e Payet (2), que viveu uma noite inspirada. Luciano Rodríguez e Ademir descontaram para o Esquadrão de Aço.

➡️ Vasco no Libertadores? Simule os jogos do Cruz-Maltino até o final do Brasileirão

Com o resultado, o Vasco subiu uma posição. Agora, é o 9ª colocado no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, oito a menos que o São Paulo, o 6º, o último na zona de classificação para a Libertadores. O Bahia, por sua vez, estacionou na 7ª colocação, com 46 pontos.

➡️ Confira a classificação completa da Série A

Como foi o jogo?

O Vasco pressionou o Bahia durante 45 minutos e foi assim que construiu enorme vantagem. Logo aos 11 do primeiro tempo, Puma Rodríguez chutou, Marcos Felipe deu o rebote e a bola sobrou limpa para Emerson Rodríguez abrir o placar.

Quatro minutos depois, Rayan se chocou com Kanu dentro da área, e o árbitro marcou pênalti a favor do Vasco. Payet cobrou com categoria e ampliou para 2 a 0.

O primeiro tempo ainda teve espaço para mais um gol de Payet. E que golaço! Galdames iniciou a jogada e ajeitou para o camisa 10. O meia conduziu e emendou um belo chute de fora da área. No final da etapa inicial, o Bahia diminuiu com Luciano Rodríguez, de cabeça, após bobeada da zaga, aos 41 minutos.

O ímpeto do primeiro tempo não se repetiu. O Bahia começou a gostar da partida, depois das substituições feitas por Rogério Ceni, e fez o segundo com Ademir, aos 29 minutos. A partir daí, o Vasco proporcionou um fim de jogo com fortes emoções para o torcedor. O Esquadrão de Aço ainda teve a chance de empatar, aos 48 minutos. Porém, Léo Jardim salvou o Cruz-Maltino, e Rafael Ratão, no rebote, perdeu um gol inacreditável.

Emerson Rodríguez festeja o primeiro gol do Vasco sobre o Bahia, em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem pela frente

Agora, o Vasco volta a campo para fazer seu último clássico este ano. O Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo, às 19h30m da próxima terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos. Já o Bahia recebe o São Paulo às 21h30m do mesmo dia, na Fonte Nova.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 2 BAHIA

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 28 de outubro de 2024, 21h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Emerson Rodríguez (11' do 1ºT), Payet (17' e 31' do 1ºT), Luciano Rodríguez (41' do 1ºT) e Ademir (29' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Galdames, Maicon e Payet (VAS); Gabriel Xavier e Thaciano (BAH);

💸 Renda: R$ 867.875,00;

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 18.848.

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Jair), Galdames e Payet (Sforza); Puma Rodríguez (Maxime Dominguez), Emerson Rodríguez (Maxsuell) e Rayan (Alex Teixeira).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Ademir), Everton Ribeiro e Cauly (Rafael Ratão); Thaciano e Everaldo (Lucho Rodríguez).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (AP);

4️⃣ Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).