Flamengo x Vasco: qual a diferença na folha salarial dos rivais?

Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado (8), às 17h45, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca 2025. Além da rivalidade histórica, o clássico também marca o confronto entre dois clubes com realidades financeiras bem diferentes. A disparidade pode ser observada na folha salarial das equipes, que coloca o Rubro-Negro com uma vantagem significativa sobre o Cruz-Maltino.



💸 Diferença milionária nas folhas salariais

O Flamengo tem a folha salarial mais alta do futebol brasileiro, com gastos superiores a R$ 25 milhões por mês com seu elenco. O clube mantém um dos times mais estrelados do país, contando com jogadores de alto nível e contratos milionários.

Já o Vasco opera com uma folha na faixa dos R$ 15 milhões mensais, valor bem abaixo do rival. Apesar da transformação em SAF e das recentes contratações, o Cruz-Maltino ainda trabalha para equilibrar as finanças e fortalecer seu elenco de forma sustentável.

📊 Reflexo no desempenho e no mercado de transferências

A diferença na folha salarial impacta diretamente o perfil de jogadores que cada clube pode contratar. Enquanto o Flamengo disputa reforços com os gigantes da Europa e investe pesado em salários para manter seus craques, o Vasco precisa adotar estratégias mais cautelosas no mercado.

Mesmo com a diferença financeira, o clássico promete ser equilibrado dentro de campo. No futebol, a folha salarial não garante vitórias, e o Vasco tentará surpreender o rival para avançar à final do Carioca. Será que a diferença de investimentos vai pesar no resultado do jogo?

