Léo Jardim lamentou as oportunidade perdidas pelo Vasco na derrota para o Cruzeiro. Segundo o goleiro, faltou concretizar as oportunidades em gol. Além disso, o camisa 1 também aproveitou para exaltar a atuação de Cássio, que salvou a equipe mineira em algumas oportunidades.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- Eu acho que pra gente fez um bom gol. O Cássio fez uma grande partida e fico muito feliz por ele, porque a gente se coloca no lugar. Somos todos companheiros de profissão. Então, nunca é legal quando a gente vê um companheiro passando por uma situação como essa em que o pessoal fica pegando no pé. Então, fico muito feliz pela partida que ele fez hoje. Eu acho que só faltou o gol para gente. Infelizmente, a gente teve um bom volume, conseguiu criar as oportunidades, mas não conseguimos converter em gol. Tivemos as oportunidades, a gente finalizou as jogadas, mas hoje como eu falei, o Cássio estava num dia muito inspirado. Eu vou dar uns parabéns pra ele pela partida. O que faltou o gol - analisou Léo Jardim.

O Vasco está passando por uma maratona intensa de jogos durante abril. Léo Jardim comentou a situação envolvendo o calendário. Nas palavras do goleiro, são poucos dias para trabalho, mas não é desculpa para os resultados adversos.

continua após a publicidade

- O calendário que a gente tem é complicado de falar de semana, porque a gente tem dois dias para conversar e tentar ajustar o que a gente consegue. Trabalhar mesmo é muito difícil. É claro que a gente não pode ficar usando isso como desculpa. A gente não pode ficar dando essa desculpa. A gente tem que trabalhar para superar as adversidades. Eu acredito que nós como grupo, nós como equipe, a gente precisa acreditar que a gente pode ganhar os jogos, principalmente fora de casa, que a gente vem apanhando bastante, vem sofrendo bastante. Então, acho que é por aí. A gente realmente tem que mudar essa mentalidade, mudar a postura, pra que a gente consiga subir esse degrau e conseguir os pontos fora de casa também - afirmou o goleiro.

➡️ Cruzeiro vence Vasco e entra no G4 do Brasileirão

Vasco perdeu para o Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco volta a campo na quinta-feira (1º), para disputar o primeiro jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrenta o Operário, às 16h, no Estádio Germano Krüger.