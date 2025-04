O Vasco perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (27), no Estádio Parque do Sabiá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ao sair de campo, o goleiro Léo Jardim elogiou a atuação de Cássio, destaque da equipe celeste no confronto. Determinada declaração revoltou o influenciador Casimiro Miguel.

Durante o programa "Tempo de Bola", da Cazé TV, no YouTube, o comentarista questionou o posicionamento do goleiro do Vasco. Em tom irônico, Casimiro analisou a fala de Léo Jardim e declarou não ter gostado da atuação do goleiro celeste por ser torcedor do clube carioca.

- Não estou em um nível iluminado, igual ao do Léo Jardim, para ficar feliz com a atuação do Cássio. Ele ficou muito feliz, mas eu fiquei bem p***. Mas sou torcedor do Vasco. O Léo é jogador do Vasco, mas conseguiu elevar o espirito dele ao ponto de ficar feliz pelo adversário -

- Esse é o Cássio que a gente conhece. Ele foi contratado para isso. Mas não fiquei feliz com a atuação dele. Tudo bem, o Léo Jardim ter gostado, ele se colocou no lugar do Cássio, de goleiro. Espero um dia chegar nesse nível de espiritualidade - concluiu.

O que disse Léo Jardim, do Vasco?

- Acho que faltou o gol para gente. O Cássio fez uma grande partida hoje. Fico muito feliz por ele. Porque me coloco no lugar dele. Sou companheiro de profissão, e não é legal ver alguem que excerce minha função passar por situações como essa: de pessoas pegando no pé. Tivemos um bom volume de jogo, mas o Cássio estava inspirado. Então, queria dar os parabéns para ele pela partida - disse o arqueiro cruzmaltino.

Partida de Cássio

Muito criticado nas duas partidas anteriores do Cruzeiro, o goleiro Cássio não segurou as lágrimas ao final da vitória sobre o Vasco. Com três grandes defesas, ele foi responsável direto pela conquista dos três pontos que levaram a Raposa ao G4 da competição. Na saída de campo, o goleiro realizou um desabafo forte sobre as cobranças no clube celeste.

- Primeiro, glória a Deus por tudo! Deus nos dá força nos momentos mais difíceis. Agradecer minha esposa, minha família, ao Robertinho (preparador de goleiros do Cruzeiro)... A gente é ser humano, a gente erra, a gente acerta… A gente vive um momento em que as pessoas estão mais preocupados em dar pedrada na gente, não em ser vencedor, e sim tentar humilhar e desrespeitar as pessoas. Acho muito difícil isso mudar. O ser humano está ficando doente. Esse choro é que tenho de agradecer a todo mundo do Cruzeiro, a gente está junto, lógico, e feliz com a vitória. O Cruzeiro deu uma resposta boa, porque tem time de homens, de gente comprometida – desabafou o arqueiro.