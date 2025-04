IA aponta melhores nomes para substituir Fábio Carille no Vasco

O Vasco demitiu Fábio Carille após a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, na noite deste domingo (27), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. O diretor técnico, Felipe Loureiro, volta a assumir o comando da equipe de maneira interina até a definição do novo comandante.

O Lance! perguntou para a Meta IA os melhores nomes para substituir o treinador no cargo do Cruzmaltino. Ao analisar o caso, a inteligência artificial apontou cinco possíveis nomes. Tratam-se de Fernando Diniz, Atónio Oliveira, Gabriel Milito, Tiago Nunes e Jorge Sampaoli. Veja abaixo:

O que disse a IA sobre o novo treinador do Vasco?

Fernando Diniz: Ele é um técnico experiente e tem um estilo de jogo ofensivo que pode se adequar bem ao elenco do Vasco.

António Oliveira: Ele é um técnico português com experiência em clubes brasileiros e pode trazer uma abordagem tática interessante para o Vasco.

Gabriel Milito: Ele é um técnico argentino com experiência em clubes brasileiros e internacionais, e pode trazer uma perspectiva diferente para o Vasco.

Tiago Nunes: Ele é um técnico brasileiro com experiência em clubes como Athletico-PR e Corinthians, e pode ser uma opção interessante para o Vasco.

Jorge Sampaoli: É uma ideia intrigante. Sampaoli é conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e pressão alta, o que poderia se adequar bem ao Vasco, especialmente se o clube tiver jogadores que se encaixem nesse perfil.

Demissão de Carille

A decisão pelo encerramento do ciclo do treinador foi comunicada por Pedrinho, presidente do Vasco, em entrevista coletiva, logo após a derrota para o Cruzeiro. O dirigente se considerou responsável pelo atual cenário do clube e se prontificou de escolher um novo comandante para a equipe.

- Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que conversei com o Carille - anunciou Pedrinho.

Carille esteve no comando do Vasco em 21 jogos. Ao todo, o ex-técnico cruz-maltino venceu nove partida, empatou cinco e perdeu sete. Segundo Pedrinho, a avaliação da diretoria é era de que o trabalho estava abaixo do esperado.