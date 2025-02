Edmundo desabafa após negociação frustrada do Vasco e manda recado a Pedrinho

Após negociar com o Vasco nas últimas semanas, o atacante Bruma foi anunciado como novo reforço do Benfica-POR. Ídolo do Cruzmaltino, o ex-atacante Edmundo falou sobre as tratativas frustradas do clube carioca. No canal "Mundo Ed", o ex-jogador afirmou que o clube deveria ser mais "agressivo" no mercado e mandou um recado ao presidente Pedrinho.

- A diretoria parece que dormiu, bobeou nessa aí (negociação por Bruma). Eu nunca fui muito fã do Marcelo Sant'Ana, embora não o conheça muito bem. Acho que ele é meio devagar no mercado. Nunca fui a favor desse modelo de negócio que tem um diretor de futebol. Acho que o Pedrinho tem que botar a cara e tomar todas as decisões mais importantes. Se não for desse jeito, acaba que as críticas ficam sobrando para ele - começou o ídolo do Vasco.

- Gosto muito do Pedrinho, do Felipe, mas penso muito diferente deles. Eu seria mais agressivo, mais determinado. Me colocaria mais à frente nas decisões. Eu gostava muito de quando um dirigente vinha até mim, apertasse a minha mão, me olhasse nos olhos e falava que queria que eu jogasse naquele time. Se o Pedrinho fizesse isso, acho que geraria menos transtorno - completou.

Foco do Vasco no mercado

A ponta esquerda é o dilema do Vasco nesta janela de transferências. O Cruz-Maltino já tentou com cinco nomes e não teve sucesso para sacramentar as negociações. O último foi o português Bruma. Cuello, Wanderson, Ramón Sosa e Brian Rodríguez foram os outros alvos do clube nas últimas semanas.

No momento, o Vasco não conta com David, que se recupera de lesão. Jean David ainda não engrenou com a camisa cruz-maltina. Esses fatores fazem com que o clube tenha urgência na contratação de um atacante que atue pelo lado do campo. Isso sem contar a nítida deficiência no time por não ter o jogador que ataque o espaço.

