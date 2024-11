Capasso volta ou é vendido pelo Vasco? Veja o que sabemos

Manuel Capasso é mais um nome que não foi aproveitado pelo Vasco, em 2024, e tem a situação indefinida para a próxima temporada. Segundo informações apuradas pelo Lance!, o Olímpia, do Paraguai, clube no qual o zagueiro está cedido por empréstimo, tem a prioridade para exercer a opção de compra até o dia 15 de dezembro.

O Olímpia tem a intenção de comprar Capasso. O Vasco foi comunicado extraoficialmente e aguarda o contato dos paraguaios.

O Lance! também apurou que apesar do Olímpia ter a intenção de ficar em definitivo com Capasso, o clube ainda não sabe se tem fundos para efetuar a compra. Porém, os paraguaios possuem um trunfo para negociar com o Vasco.

O Vasco ainda tem uma dívida com o Olímpia pela transação envolvendo o volante Matías Galarza, que hoje está no Talleres, da Argentina. Com isso, o clube paraguaio pode usar a dívida cruz-maltina para abater parte do valor da opção de compra.

Capasso foi um dos destaques nesta temporada, que culminou com o 47º título do Olímpia no campeonato paraguaio. O zagueiro marcou cinco gols e deu duas assistências em 30 jogos. Destas partidas, o jogador foi titular em 29 das 47 que a equipe disputou na temporada.

Capasso é campeão paraguaio pelo Olímpia (Foto: Mauri Vazquez/Olímpia)

Passagem de Capasso pelo Vasco

Manuel Capasso chegou em 2023 cercado de expectativa. No entanto, o zagueiro não engrenou com a camisa do Vasco. Em 2023, o jogador foi pouco aproveitado, fez 14 jogos pelo Cruz-Maltino e marcou um gol.

Já nesta temporada, Ramón Díaz não levou Capasso para a pré-temporada no Uruguai. O zagueiro ficou com o time alternativo do Vasco para o início do Campeonato Carioca. O jogador esteve em campo em duas partidas e marcou um gol. Na comemoração, o argentino pediu silêncio para a torcida.