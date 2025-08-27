menu hamburguer
Caminhão desgovernado atinge fachada de São Januário horas antes de Vasco x Botafogo

Veículo perdeu o freio e atingiu o muro do estádio

imagem cameraAcidente em São Januário envolvendo um caminhão (Foto: Reprodução/X/@igordorileo)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
27/08/2025
12:51
Um caminhão desgovernado colidiu contra a fachada de São Januário, na manhã desta quarta-feira (27), poucas horas antes do clássico entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. O acidente aconteceu na esquina da Rua Ferreira de Araújo com a Avenida Roberto Dinamite, em frente ao Portão 19 do estádio. Apesar do susto, nenhum pedestre foi atingido.

➡️ Vasco x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

De acordo com informações do portal G1, testemunhas afirmam que o veículo perdeu o freio ao descer em alta velocidade pela Ferreira de Araújo, ladeira que é localizada próxima a Avenida Roberto Dinamite. O impacto abriu um buraco na fundação da fachada e deixou uma janela envergada, provocando danos visíveis na estrutura.

➡️ Vasco aposta na força de São Januário para superar o Botafogo na Copa do Brasil

Ainda segundo o portal, o motorista do caminhão e dois auxiliares que estavam na cabine ficaram feridos. Dois deles chegaram a ficar presos às ferragens, mas foram retirados com ferimentos leves e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio.

Caminhão atinge muro de São Januário (Foto: Reprodução/X/@igordorileo)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Mesmo com o acidente, a realização da partida entre Vasco e Botafogo, marcada para a noite desta quarta-feira, não foi comprometida. A Polícia Militar e equipes de resgate atuaram rapidamente no local, e a expectativa é de que os torcedores possam acessar normalmente o estádio para o confronto decisivo da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília).

