Caminhão desgovernado atinge fachada de São Januário horas antes de Vasco x Botafogo
Veículo perdeu o freio e atingiu o muro do estádio
Um caminhão desgovernado colidiu contra a fachada de São Januário, na manhã desta quarta-feira (27), poucas horas antes do clássico entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. O acidente aconteceu na esquina da Rua Ferreira de Araújo com a Avenida Roberto Dinamite, em frente ao Portão 19 do estádio. Apesar do susto, nenhum pedestre foi atingido.
De acordo com informações do portal G1, testemunhas afirmam que o veículo perdeu o freio ao descer em alta velocidade pela Ferreira de Araújo, ladeira que é localizada próxima a Avenida Roberto Dinamite. O impacto abriu um buraco na fundação da fachada e deixou uma janela envergada, provocando danos visíveis na estrutura.
Ainda segundo o portal, o motorista do caminhão e dois auxiliares que estavam na cabine ficaram feridos. Dois deles chegaram a ficar presos às ferragens, mas foram retirados com ferimentos leves e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio.
Mesmo com o acidente, a realização da partida entre Vasco e Botafogo, marcada para a noite desta quarta-feira, não foi comprometida. A Polícia Militar e equipes de resgate atuaram rapidamente no local, e a expectativa é de que os torcedores possam acessar normalmente o estádio para o confronto decisivo da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília).
Tudo sobre
