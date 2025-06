O Vasco concedeu dez dias de férias para seus jogadores durante a pausa para o Mundial de Clubes. Esse recesso é um adiantamento das férias do início de 2026, garantindo uma pré-temporada mais longa ao clube em 2026. Juntos, os jogadores do Vasco Pablo Veggeti, Philippe Coutinho e Lucas Piton aproveitam o período de descanso nos Estados Unidos, país sede do Mundial de Clubes.

Agora o Vasco só volta a entrar em campo após a parada da Copa do Mundo de Clubes. O Cruz-Maltino enfrenta o Independiente del Valle, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Jogadores do Vasco esbanjam parceria dentro e fora de campo

Após a vitória contra o São Paulo no Morumbi, Vegetti brincou ao "cobrar" a renovação de Coutinho com o Vasco. O Pirata ameaçou o companheiro, em tom de brincadeira, caso ele não estendesse o vínculo com o Cruz-Maltino.

- Se ele não renovar, eu vou matar ele (risos). Ele ama o Vasco e eu acredito que ele queira ficar. Eu já ameacei ele - brincou Vegetti sobre a renovação do contrato de Coutinho com o Vasco.

