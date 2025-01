Devido à ausência das equipes principais, focadas em realizar uma boa pré-temporada, os principais clubes do Rio de Janeiro tem enfrentado dificuldade para atrair seu torcedor ao estádio durante o Campeonato Carioca. Contudo, quem parece estar em maior sintonia com esse objetivo é o Flamengo, clube que atraiu o maior público da terceira rodada do Campeonato Carioca, superando Vasco, Botafogo e Fluminense. O jogo, realizado no Castelão, às 21h, reuniu 4.696 presentes.

Público de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco na 3ª rodada do Campeonato Carioca

Flamengo 1 x 2 Nova Iguaçu

-Público presente: 4.696

-Público pagante: 3.303

-Renda: R$ 190.210

📍Castelão (MA) - 19/01/2025 - 21h

Vasco 1 x 1 Boavista

-Público presente: 3.361

-Público pagante: 3.161

-Renda: R$ 120.990

📍Elcyr Resende - 19h - 19/01/2025

Sampaio Corrêa 2 x 1 Botafogo

-Público presente: 1.402

-Público pagante: 1.209

-Renda: R$ 43.620

📍Lourival Gomes - 16h30 - 18/01/2025

Fluminense 1 x 1 Maricá

-Público presente: 3.134

-Público pagante: 2.952

-Renda: R$ 64.618

📍Moça Bonita - 19h - 18/01/2025

