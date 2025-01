Antes da estreia, Fábio Carille manda recado para torcida do Vasco

O Vasco irá encarar o Madureira, na quinta-feira (23), pela quarta rodada do Campeonato Carioca, na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida marca a estreia de Fábio Carille no comando da equipe cruzmaltina, que usará a equipe principal pela primeira vez em 2025. Na semana do duelo, as redes sociais do clube divulgou um vídeo onde o treinador mandou um recado para a torcida.

Na postagem, Fábio Carille relata ansiedade com a estreia, que torce para merecer o apoio da torcida e que está feliz com a oportunidade.

- Estou bastante ansioso para que a gente possa, primeiro, fazer por merecer esse apoio do

torcedor. Estou muito feliz por estrear aqui no Vasco, num estado que tem muitos torcedores

do Vasco, muitos vascaínos. Espero que possam ir ao estádio e apoiar - afirmou Carille.

Fábio Carille é o treinador do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

O Vasco irá encarar o Madureira na Arena da Amazônia, em Manaus. Com diversos torcedores na capital amazonense, Carille convocou a torcida para o estádio apoiar a equipe.

- Torcedores de Manaus e região, espero que vocês possam ir e nos apoiar bastante. Façam uma linda festa para esse início de trabalho. E vocês podem ter certeza que dentro de campo a gente vai contribuir para essa grande festa que vocês vão fazer em Manaus - disse o treinador.

O duelo contra o Madureira também marca a estreia do elenco principal do Vasco em 2025, que utilizou os reservas nas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Após três empates na competição, o duelo em Manaus ganhou importância para o Cruz-maltino, que ocupa a nona colocação da Taça Guanabara, fora da zona de classificação para a fase final e da Taça Rio.

- Vamos com o nosso grupo principal para esse jogo. Que vocês possam ir apoiar e nos ajudar

dentro de campo, que a gente vai fazer por merecer. O apoio de vocês é muito importante,

principalmente nesse início - finalizou Carille.