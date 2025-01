Após perdão, Vasco encaminha empréstimo de Leandrinho ao futebol saudita

O Vasco irá emprestar Leandrinho para o Al-Shabab, da Arábia Saudita, por seis meses. Para ter o lateral-esquerdo, o clube árabe aceitou perdoar 50% da dívida que o Cruz-Maltino tinha referente à contratação de Paulinho, realizada em 2023. No momento, o jogador de 19 anos está com a Seleção Brasileira sub-20, com a qual disputa o Sul-Americano da categoria.

continua após a publicidade

➡️ Ministério pede ação após denúncia de racismo contra Rayan, da Seleção sub-20

O perdão parcial da dívida do Vasco com o Al-Shabab era visto como prioridade pelo Cruz-Maltino, pois, além de representar um alívio financeiro, o clube temia sofrer um transferban. O time saudita aceitou perdoar 50% do valor que o clube carioca devia, o que corresponde a US$ 375 mil (aproximadamente R$ 2,2 milhões).

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Após o acerto, os clubes finalizam os últimos ajustes para que Leandrinho viaje à Arábia Saudita, onde realizará os exames médicos e assinará o contrato após o fim do Sul-Americano. O Al-Shabab vai pagar cerca de R$ 2,8 milhões pelo empréstimo de seis meses, portanto, até junho. A notícia é do jornalista Venê Casagrande.

continua após a publicidade

Os clubes acertaram que não haverá opção ou obrigação de compra previstos no contrato. O Cruz-Maltino acredita na valorização do jogador durante o Sul-Americano e, posteriormente, nesses seis meses na Arábia Saudita. Por isso, o Vasco descartou um valor pré-fixado para negociá-lo em definitivo.

Leandrinho em ação pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Pelo Vasco, Leandrinho tem 23 jogos como profissional, com dois gols e uma assistência.