AO VIVO: acompanhe a apresentação de Brenner no Vasco
Atacante é o quarto reforço do Vasco para a temporada de 2026
O Vasco realiza nesta sexta-feira (30) a apresentação do atacante Brenner, novo reforço da equipe cruzmaltina. O jogador pertencia a Udinese, da Itália, e foi adquirido em defintivo até o final de 2029 em um operação de cerca de cinco milhões de euros (R$31 milhões).
Brenner esteve emprestado ao Cincinnati FC, clube dos dos EUA pelo qual atuava antes de ir à Itállia, desde agosto do ano passado. Na última passagem na MLS, o atacante somou seis gols e uma assistência em dez partidas, incluindo playoffs. Em duas temporadas pela Udinese, ele entrou em campo 19 vezes, com dois gols e duas assistências.
No Vasco, Brenner terá a oportunidade de reencontrar Fernando Diniz, treinador que o comandou no Fluminense e no São Paulo, e buscar repetir o bom desempenho apresentado sob seu comando — especialmente no clube paulista, onde viveu a melhor fase da carreira.
Chegadas e saídas no ataque do Vasco
A contratação foi um pedido do técnico Fernando Diniz para fortalecer o setor ofensivo. Brenner trabalhou com o treinador em duas oportunidades, no São Paulo e no Fluminense. O Cruz-Maltino também acertou a chegada do colombiano Marino Hinestroza. Vale lembrar que o clube perdeu dois nomes importantes do ataque: Rayan e Pablo Vegetti.
