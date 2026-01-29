Atitude de Fernando Diniz em Mirassol x Vasco divide opiniões: 'Totalmente'
Cruz-Maltino vai perdendo o duelo por 2 a 1
Mirassol e Vasco é um dos duelos que agita a noite desta quinta-feira (29), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, o clube do interior paulista vence por 2 a 1, e uma atitude do técnico Fernando Diniz dividiu opiniões nas redes sociais.
No primeiro tempo, Coutinho abriu o placar no duelo entre Vasco x Mirassol, mas viu Renato Marques empatar por 1 a 1. Eduardo virou a partida para os donos da casa. No tempo técnico, Fernando Diniz deu aquela bronca característica nos jogadores.
A cena de Fernando Diniz com os jogadores em Mirassol x Vasco rapidamente viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre os torcedores. Veja o vídeo abaixo e a repercussão da web:
Veja reação dos torcedores com cena de Fernando Diniz
Escalação do Vasco contra o Mirassol
O Vasco está escalado para a partida de estreia do Brasileirão contra o Mirassol, nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Maião. Para o confronto, o treinador Fernando Diniz optou por tirar GB e colocar Johan Rojas no ataque.
Os recém-contratados Brenner e Marino já estão regularizados, mas ficaram de fora dos relacionados para a partida.
