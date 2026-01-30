Vasco atua sem centroavante contra o Mirassol; entenda a estratégia de Diniz

Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Vasco apresentou uma mudança importante em sua formação tática na derrota contra o Mirassol. O técnico Fernando Diniz surpreendeu ao abrir mão de um centroavante de referência e escalar a equipe com maior mobilidade no setor ofensivo.

continua após a publicidade

A principal novidade foi a saída de GB, atacante de área com maior presença física e jogo aéreo, para a entrada de Johan Rojas, jogador de características mais criativas e qualidade com a bola nos pés. Com isso, o Gigante da Colina passou a atuar sem um homem fixo na área adversária.

➡️ Vasco ou Madureira? Aposte na partida do Cariocão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

No desenho ofensivo, os quatro jogadores de frente — Coutinho, Rojas, Andrés Gómez e Nuno Moreira — apresentaram muita movimentação, alternando posições constantemente. Na maioria das vezes, Coutinho ou Gómez apareciam jogando mais por dentro do campo. A ideia era ocupar os espaços e chegar até o gol adversário com dinamismo na troca de passes, em vez de apostar em cruzmentos para um centroavante mais fixo dentro da área.

Fernando Diniz durante a partida entre Vasco e Mirassol (Foto: Andrey Queiroz/RP FOTOPRESS)

Sem a posse de bola, o Vasco se reorganizava em um 4-4-2. Coutinho e Rojas formavam a primeira linha de pressão, enquanto Andrés Gómez e Nuno Moreira recuavam pelos lados, atuando como alas e ajudando na recomposição defensiva.

continua após a publicidade

A proposta tática mostrou pontos positivos. Apesar de surgir de um cruzamento, o gol vascaíno, inclusive, surgiu exatamente desse conceito: Philippe Coutinho apareceu como elemento surpresa dentro da área para finalizar e balançar as redes. A movimentação constante dificultou a leitura defensiva do adversário e deu mais dinâmica ao ataque cruz-maltino.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Porém, após sofrer a virada, um problema frequente do Vasco se repetiu: o time manteve muita posse de bola, mas teve dificuldade para transformar esse domínio em chances claras de gol. A circulação era intensa, porém pouco efetiva no último terço do campo.

O Cruz-Maltino volta a campo na próxima segunda-feira (2), quando enfrenta o Madureira, às 20h (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.