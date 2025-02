O Vasco não deu brecha para o União Rondonópolis surpreender. Desde os primeiros minutos, o Cruz-Maltino se mostrou um time agressivo, como uma equipe de maior investimento e qualidade precisava fazer.

Os 3 a 0 não refletiram o que foi o jogo. O Vasco poderia, tranquilamente, ter aplicado uma goleada. O União Rondonópolis contou com uma grande atuação do goleiro Fernando. Controlar a ansiedade foi fundamental para abrir os caminhos para a vitória.

As substituições no segundo também foram fundamentais para o time melhorar na partida. Sobretudo, as entradas de Payet e Rayan. A dupla deixou a equipe mais fluida e móvel. E foi com essa dobradinha que saiu o segundo gol. Por fim, Hugo Moura balançou as redes em jogadas que também passou pelos pés do atacante revelado pelo Cruz-Maltino e pelo camisa 10.

Mesmo com a classificação, que era obrigação, o Vasco precisa dar uma resposta no Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino entra em campo para definir o destino no estadual.

O Vasco enfrenta o Botafogo no domingo (23). O clássico, que é válido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, será em São Januário. O Cruz-Maltino não depende de si para avançar às semifinais da competição.

