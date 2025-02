O Vasco sofreu para abrir o placar diante do União Rondonópolis, na primeira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino foi agressivo e teve volume de jogo no primeiro tempo, mas o gol só saiu no início da etapa final. Carille exaltou o foco do time na partida.

- Um jogo que a gente teve que controlar bastante as ações, o emocional pelos últimos resultados. A gente começou o jogo bem, depois que tomamos um contra-ataque com 25, 30 minutos, a gente perdeu a confiança. É isso que a gente tem trabalhado bastante, você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos como também pode fazer nos últimos minutos. A gente sabia da força do contra-ataque do adversário e demos esse mole para que eles chegassem no gol com perigo. No intervalo foi isso que chamei mais atenção, para ter calma, sabedoria, rodar mais a bola com velocidade, infiltrar como a gente estava fazendo no início. Criamos chances no início, o goleiro foi bem em algumas bolas. Quando a gente fez o gol, a gente acalmou. E não é o gol que tem que acalmar, você tem que estar sempre atento, esperto, concentrado, com muita confiança para estar fazendo o melhor - analisou Carille. E elogiou a atuação de Rayan:

- O Rayan não trabalhou comigo ainda. Foi para a Seleção, chegou hoje à tarde e se colocou à disposição para vir para esse jogo e veio. Tinha poucos minutos até pelo cansaço, jogou no domingo, entrou muito bem e é um jogador que a gente confia bastante.

Fábio Carille também contou que ainda não está pensando no próximo desafio do Vasco. O Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo, clássico que vai selar o destino do clube no Campeonato Carioca.

- Não comecei a pensar ainda (o time para o clássico), a partir de amanhã a gente vai começar a elaborar. Temos que fazer nossa parte, ganhar com confiança, fazer um bom jogo diante da nossa torcida. Sabemos que temos que fazer saldo. Mas o mais importante é fazermos nossa parte.

Rayan marcou o segundo gol da vitória do Vasco na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Confira mais respostas de Fábio Carille, técnico do Vasco:

TCHÊ TCHÊ NO BANCO

- Pensei em tirar um pouco a força e colocar alguém que trabalhasse mais a bola para tiramos a velocidade. (Hugo Moura e Cocão) Fizeram um segundo tempo muito bom contra o Flamengo, quis manter isso. Aconteceu o que esperávamos, eles vieram com linhas baixas. Tiramos um volante e colocamos um atacante a mais. Foi isso que observamos e decidimos colocar um jogador de frente.

PAULINHO

- Não tem nada com opção técnica. O Paulinho, junto com Jair, está buscando uma melhor condição, eles vêm de cirurgias no joelho. É normal começar bem e depois cair na pré-temporada. É um jogador que eu gosto demais e daqui a pouco vai ter oportunidade e talvez ser titular.

RODAGEM NO ELENCO

- A gente está tendo cuidado, o Paulinho ficou fora de um jogo por ter sentido, o Jair também teve um problema no adutor. Temos que ter cuidado com esses jogadores para não ter problemas na temporada toda. Daqui a pouco tem Sul-Americana, Brasileiro e vamos precisar de todos. As características mudam, lembro do Hugo Moura no Flamengo, pode ter essa liberdade para chegar.

IMPACIÊNCIA DA TORCIDA

- Penso que perdemos a confiança em algum momento. Quando sofremos uns contra-ataques, atacamos de qualquer jeito e isso não pode. Vem a impaciência da torcida. Precisamos ficar tranquilos. Temos que ter sabedoria para nos isolar, a gente que toma decisões em campo.

GRAMADO SINTÉTICO

- Eu não tenho nada contra o sintético. O que eu tenho contra são os dois tipos de gramado na mesma competição. É diferente o jogo. Ou é tudo grama ou é tudo sintético.

LUCAS FREITAS

- O Lucas Freitas eu acompanho desde o ano passado, sabe jogar de lateral também. É muito rápido. Apesar de ser alto sabe usar o corpo. Tem mostrado uma grande segurança. Estamos satisfeitos com essa contratação.