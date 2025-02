Vegetti exaltou a atuação do Vasco diante do União Rondonópolis na Copa do Brasil. Apesar de considerar estes jogos "traiçoeiros", o atacante disse que o Cruz-Maltino fez por merecer a vitória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- A verdade é que estes jogos de Copa são muito traiçoeiros, porque, com todo respeito, enfrentamos times muito inferiores e a gente tem comandar o jogo o tempo todo. E a pressão de vestir essa camisa e ganhar todos os jogos, isso também muitas vezes faz com que a gente jogue da maneira que queremos jogar - disse Vegetti. E complementou:

- No segundo tempo justificamos a vitória. Fizemos um bom segundo tempo. Nestes jogos é importante poder abrir o marcador cedo. No primeiro, o goleiro fez boas defesas. No segundo tempo também. E isso dá nervosismo de querer fazer o gol e ter que fazer o primeiro gol. Quando fizemos o primeiro gol, o jogo destravou e terminando justificando a vitória.

continua após a publicidade

O atacante do Vasco se mostrou focado para buscar a classificação às semifinais do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino faz um clássico contra o Botafogo e precisa vencer para se classificar.

- É muito importante para nós. Temos que seguir adiante, com a mesma competência que no ano passado. Chegamos na semifinal, estivemos muito perto da final. Mas agora temos que pensar no clássico domingo e conseguir a classificação para a semifinal do Carioca - finalizou.

continua após a publicidade

➡️ Quanto o Vasco vai receber pela classificação à segunda fase da Copa do Brasil?