O Vasco da Gama tem uma trajetória marcante na Copa do Brasil, protagonizando confrontos históricos e conquistas memoráveis no futebol nacional. Com viradas emocionantes, goleadas e títulos, o clube deixou seu nome gravado na competição. Confira os maiores jogos do Vasco na Copa do Brasil!

Top 5 maiores jogos do Vasco na Copa do Brasil

Vasco 8 x 0 América-RN – Primeira fase (1998)

No dia 10 de fevereiro de 1998, o Vasco aplicou sua maior goleada na história da Copa do Brasil. Jogando em São Januário, o Gigante da Colina não deu chances ao América-RN e venceu por impressionantes 8 a 0.

O grande destaque da partida foi Luizão, que marcou três gols. Pedrinho também brilhou com um hat-trick, enquanto Nasa e Felipe completaram a goleada. O resultado consolidou uma das maiores atuações ofensivas do Vasco na competição.

Vasco 4 x 3 São Paulo – Quartas de final (Copa do Brasil 1998)

Uma das partidas mais emocionantes da história da Copa do Brasil aconteceu no dia 12 de maio de 1998, quando o Vasco enfrentou o São Paulo no jogo de volta das quartas de final.

Após um empate por 1 a 1 no primeiro confronto, o duelo decisivo em São Januário foi eletrizante. Luizão abriu o placar logo aos 3 minutos, seguido por Pedrinho aos 11. Donizete ampliou a vantagem com dois gols aos 21 e 30 minutos.

O São Paulo reagiu no segundo tempo com Raí e Marcelo Bordon, mas o Vasco segurou a vitória por 4 a 3, garantindo a classificação para as semifinais.

Coritiba 3 x 2 Vasco – Final (2011)

O Vasco conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil em 2011, e a decisão contra o Coritiba foi memorável. No jogo de ida, em São Januário, o Vasco venceu por 1 a 0.

Na partida de volta, disputada no Couto Pereira em 8 de junho de 2011, o Coritiba venceu por 3 a 2, mas o placar agregado garantiu o título para o Vasco.

Com gols de Alecsandro e Eder Luís no segundo jogo, o Gigante da Colina sagrou-se campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, garantindo uma vaga na Libertadores do ano seguinte.

Vasco 3 x 3 Fortaleza (5-4 nos pênaltis) – Terceira fase (Copa do Brasil 2024)

Em um confronto emocionante pela Copa do Brasil de 2024, Vasco e Fortaleza protagonizaram um jogo dramático em São Januário no dia 21 de maio.

O duelo terminou em 3 a 3 no tempo normal, com Pablo Vegetti marcando duas vezes para o Vasco e Lucas Piton anotando o terceiro gol. Pelo Fortaleza, Marinho, Juan Martín Lucero e Hércules balançaram as redes.

Na disputa de pênaltis, o Vasco levou a melhor e venceu por 5 a 4, avançando às oitavas de final em uma das partidas mais eletrizantes do torneio.

Vasco 2 x 1 Athletico-PR – Quartas de final (2024)

No dia 29 de agosto de 2024, o Vasco enfrentou o Athletico-PR pelo jogo de ida das quartas de final. O Furacão saiu na frente com um gol de Christian, mas o Cruzmaltino virou a partida nos minutos finais.

Pumita Rodríguez empatou aos 80 minutos, e Hugo Moura, nos acréscimos, garantiu a vitória vascaína por 2 a 1, levando vantagem para o jogo de volta.