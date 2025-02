O Vasco acertou os últimos detalhes com o Krylya Sovetov, da Rússia, e encaminhou a contratação do argentino Benjamín Garré. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Joel Silva e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

Benjamín Garré chegará ao Vasco em definitivo. O Cruz-Maltino deve pagar cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos do atacante. O argentino vai assinar um contrato válido por dois anos, com a opção de renovação por mais um, caso cumpra metas.

Carreia de Benjamin Garré, atacante argentino encaminhado com Vasco

Benjamin Garré passou pela base do Manchester City, da Inglaterra, entre as categorias sub-17 e sub-21. Profissionalmente, o atacante atuou pela primeira vez no Racing, da Argentina. Em seguida, foi emprestado para o Huracán, onde se destacou e chamou a atenção do Krylya Sovetov.

continua após a publicidade

Pelo clube russo, Benjamin Garré tem 58 jogos, 13 gols e quatro assistências. Nesta temporada, o atacante argentino marcou um único gol em 16 partidas.