ANÁLISE: Rafael Paiva precisa reinventar maneira do Vasco jogar para voltar a vencer

Vasco volta a enfrentar o Atlético-MG na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 17/10/2024 - 06:00

O Vasco de Rafael Paiva precisa se reinventar para voltar a vencer na temporada. Antes de mais nada, jogando desta forma, a equipe precisa estar em alerta se quiser avançar à final da Copa do Brasil.

Atribuir a culpa da derrota para o São Paulo a Coutinho e Payet, juntos pela primeira vez, é fácil. Só que os astros não estiveram em campo ao mesmo tempo nos outros seis jogos anteriores.

Porém, os erros que aconteceram nestas partidas voltam a vir à tona: as falhas individuais. Seja de jogadores que contam com a confiança da torcida e até mesmo aqueles que contam com os vascaínos pegando no pé.

Por exemplo, Léo Jardim falhou no primeiro gol. No segundo, João Victor errou e gerou o contra-ataque para o São Paulo. Na sequência, Lucas Moura fez o que quis com Maicon e ampliou. Por último, o mesmo atacante cabeceou sozinho sem a marcação do mesmo zagueiro para fechar o placar.

Depois da derrota, a quarta nos últimos sete jogos, a sensação que fica é de que o time "bateu no teto". O Vasco não está competindo e urge pela necessidade de mais uma virada de chave no ano.

Vasco de Rafael Paiva chega a sete jogos consecutivos sem vencer (Foto: Anderson Romao/AGIF)

No próximo jogo, só a vitória interessa ao Vasco. Isso porque o Cruz-Maltino faz o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, às 18h30 de sábado (19), em São Januário.

Caso vença por um gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis. Se o Vasco superar o Atlético-MG por dois ou mais gols, o Cruz-Maltino se classifica diretamente para a final da competição.