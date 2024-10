Rafael Paiva chega a sete jogos sem vencer no comando do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 01:17 • Campinas (SP)

Com a derrota para o São Paulo, o Vasco alcançou a maior sequência negativa na temporada: sete jogos sem vencer. Após a partida, o técnico Rafael Paiva disse qual a maior preocupação no Cruz-Maltino, o sistema ofensivo ou defensivo.

- Acho que os dois. Temos que estar equilibrados, eu falava muito isso no começo. Acho que conseguimos reduzir o número de gols que tomamos. Desde que cheguei, nosso saldo ainda é positivo, fizemos mais do que tomamos. Realmente nos incomoda, o nível dos jogos é sempre muito alto na Série A. Todos os jogos são muito difíceis, na Copa do Brasil também. Temos que buscar esse equilíbrio, de defender bem e fazer os gols, sabendo que os jogos são difíceis - afirmou o técnico do Vasco. E emendou:

- Tivemos um setembro difícil, jogando muito fora (de casa), mas nada disso serve como desculpa. Precisamos logo mudar a nossa chave, organizar melhor a defesa que tínhamos melhorado. Em nenhum jogo tínhamos tomado três gols, à exceção do jogo contra o Fortaleza, salvo engano, em que empatamos por 3 a 3. Hoje saiu do nosso controle, mas precisamos voltar logo a controlar e ter equilíbrio para buscarmos os pontos no Brasileiro, que vão ser importantes, e principalmente buscar essa final da Copa do Brasil.

Além disso, Rafael Paiva explicou as estratégias para superar as lacunas no elenco do Vasco. Atualmente, o Cruz-Maltino não conta com Adson, David e Estrella. Por outro lado, Jair e Paulinho voltaram a treinar com o elenco.

- Estamos buscando de novo nossa forma de jogar. Quando estávamos com Adson e David, principalmente, tínhamos encontrado. Estava natural o nosso jogo. O Estrella, quando veio logo no início, também nos deu um pouquinho de força com um 10 que conseguia atacar mais o espaço. Perdemos jogadores importantes. Estamos em busca da forma de jogar melhor novamente. Variou muito, tentamos muita coisa, mudamos sistemas e jogadores. Estamos em busca dessa melhor forma de jogar. Independente de quem entre (contra o Atlético-MG), a gente tem que voltar a competir. Foi algo que fizemos quando chegamos também. Não conseguíamos fazer o futebol mais vistoso, mas saíamos com o resultado. É isso que temos que resgatar. Talvez a gente não esteja conseguindo jogar, controlar o jogo da forma que gostaria, mas a gente precisa agora buscar o resultado.

Para espantar a má fase na temporada, o Vasco precisa vencer um dos jogos mais importantes na temporada até então. Isso porque para avançar à final da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino tem que superar o Atlético-MG por dois ou mais gols de diferença. Com um gol, a disputa vai para os pênaltis.

Vasco e Atlético-MG fazem o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil neste sábado (19). A bola vai rolar às 18h30, em São Januário.